Каждый из нас наверняка в детстве мечтал иметь способности, как у супергероев. И став взрослыми многих эта мысль не покидает. Ведь насколько проще тогда было бы решать жизненные проблемы, их же так много. Но к сожалению мы не располагаем такими умениями.

Герои сегодняшней подборки имеют различные чрезвычайные способности, от умения задерживать дыхание под водой на длительный период до орлиного зрения. Итак, 9 человек со сверхспособностями в реальной жизни.

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Вим Хоф – ледяной человек

Голландец Вим Хоф обладает удивительной сверхспособностью переносить очень низкие температуры. Он поднялся на вершину Эвереста на высоту 67 километра, надев одни шорты и ботинки. До самой вершины он не добрался только из-за травмы ноги.



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Стиг Северинсен – человек-амфибия

Обычно люди начинают ловить воздух через несколько минут пребывания под водой. Датчанин может задержать дыхание на 22 минуты под водой. Северинсен начал плавать в возрасте 6-ти лет. Он становился чемпионом 4 раза подряд в возрасте 9, 10, 11 и 12 лет. Также он играл в подводный хоккей за испанскую национальную команду.



Фото thespiritscience

Норман Гэри – управляющий пчёлами

Пчеловод Норман Гэри может управлять тысячами пчел, удерживать их на себе и контролировать.

Благодаря своим сверхспособностями он смог поработать в ряде фильмов, включая "Секретные материалы", "Вторжение девушек-пчел", "Леонард" и в ряде сериалов.



Фото slicedpickles

Масутацу Ояма

Масутацу Ояма – корейский мастер каратэ, который провел большую часть жизни в Японии и научился бороться с живыми быками голыми руками. За всю жизнь он победил 52 быка.



Фото thespiritscience

Вероника Зайдер – орлиное зрение

Вероника Зайдер обладает экстраординарным зрением, которое в 20 раз лучше, чем у обычного человека.

Девушка могла увидеть людей на расстоянии 1,6 километров, в то время, как при обычном зрении человек видит детали на расстоянии 6-ти метров.



Фото slicedpickles

Дин Карнасис – сверхмарафонец

Дин Карнасис – марафонец, который смог бежать непрерывно в течение 3-х суток без остановки и сна. Он смог преодолеть одно из самых тяжелых испытаний на выносливость – марафон на Южном полюсе при температуре – 25 ° C без снегоступов.



Фото thespiritscience

Стивен Уилтшир – человек-камера

Стивен – художник с синдромом саванта, который может нарисовать любой пейзаж по памяти, увидев его всего лишь раз. Он поразил многих своей способностью рисовать по памяти очень сложную, точную и подробную картину всего города, который он бегло облетел на вертолете.



Фото slicedpickles

Мишель Литото – человек, который съел самолет

Мишель Литото обладал удивительной сверхспособностью поедать все, начиная от стекла до металла.

В период между 1959 и 1997 годом он съел около 9 тонн металла. Мишель Литото мог есть неорганические предметы без особого вреда для пищеварительной системы благодаря очень толстым стенкам желудка и кишечника.

Когда он ел предмет, то обычно ломал его на куски, и глотал, запивая водой и минеральным маслом. Он также смог съесть целый самолет "Сессна-150", на поедание которого у него ушло два года.



Фото slicedpickles

Лив Тоу Лин – человек-магнит

Лив Тоу Лин из Малайзии является настоящим человеком-магнитом, обладает способностью притягивать металлические предметы к своему телу. Он может удержать на своем теле до 36 кілограмов металлических предметов. Также с помощью этой способности он смог протащить автомобиль. Сам Лив обнаружил свой дар в возрасте 60 лет, когда инструменты стали просто прилипать к его телу.



Фото thespiritscience