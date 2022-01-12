10 порад, які допоможуть краще провести сімейний час

Батьки та діти рідше спілкуються між собою, ніж дорослі. Тому нколи малюкам дуже бракує уваги. Проводьте більше часу зі своїми дітьми, але й робіть це з користю.

За даними багатьох досліджень, зараз батьки проводять зі своїми дітьми приблизно на 40 відсотків менше часу, ніж батьки покоління тому.

Тож виправляйте ситуацію і творчо проводьте час разом з малюками. Ось 10 порад, як краще організувати спільне дозвілля.

Цікаво Втілюємо мрію дитинства: як зробити гарний нічник своїми руками

1. Їжте разом і слухайте один одного

Більшість сучасних дітей не розуміють значення сімейного обіду. Проте спілкування та єдність під час спільного вживання їжі є невід'ємною частиною здорового сімейного життя.

Спільна трапеза дає можливість поговорити про життя один одного. Це час для батьків, щоб вислухати, а також дати поради та підбадьорити. Уважне слухання дає розуміння того, що ви зацікавлені один в одному. Це також дає відчуття гідності та сприяє розвитку довіри.

2. Читайте часто

Дослідження показують, що читання вашим дітям виховує інтерес до знань і стимулює розвиток мови. Це також покращує їхню увагу та допомагає стати більш допитливими.

Шукайте книги, які вашій дитині сподобалося б прочитати. Опісля – поставте запитання щодо змісту.

3. Робіть справи разом

Частиною того, що відбувається вдома, є розвиток командної роботи. Функціональне сімейне життя залежить від внеску кожного.

Доручення по дому є найпродуктивнішим способом навчання відповідальності ваших дітей. Виконання з дитиною домашніх справ допоможе розвивати хороші комунікативні навички.

4. Допомагайте зі шкільними завданнями

Проводьте якісно час з дітьми, допомагаючи їм виконувати шкільні завдання. Бажання батьків допомогти змусить дитину більше цікавитися школою, покращувати свої оцінки.

Регулярні походи до бібліотеки за шкільними книгами – недорогі та приємні для проведення часу з дітьми. Допомога має починатися з розуміння того, що діти є відповідальними за домашнє завдання. Батьки готові допомогти своїм дітям організуватися та підбадьорити їх, коли вони втомлюються і лінуються.

5. Оберіть спільне хобі

Виберіть розважальне заняття, яке цікавить вашу дитину. Такі заняття, як приготування їжі, рукоділля, риболовля або їзда на велосипеді, стануть чудовими хобі для чудового сімейного відпочинку.

6. Грайте в ігри

Нові технології зробили відеоігри більш популярними. Грайте з дітьми в них, а також у настільні і карткові ігри. Це організує додатковий час для розмови та зміцнення відносин.

7. Плануйте сімейний виїзд

Іноді важливо вийти з дому, сісти в машину і кудись поїхати. Приготуйте обід для пікніка та відвідайте місцевий парк. Знайдіть час, щоб пограти в лови або покататися на велосипеді.

Прогулянка лісом допоможе вам взаємодіяти. Крім того, відвідування зоопарку чи музею може викликати у дитини ентузіазм і викликати цікаві дискусії.

8. Заохочуйте до спортивної діяльності

Заняття спортом не тільки зміцнюють тіло, але й формують характер і рішучість. Знайти час для спортивних заходів важливо для емоційного та фізичного розвитку дитини. Це також чудова можливість для сімейного спілкування.

9. Створіть календар "сімейного часу"

Оскільки багато батьків мають напружений графік, час з дітьми часто стає нижчим пріоритетом. Розмістіть на холодильнику календар і позначте разом із своїми дітьми спільні події. Старайтеся дотримуватись цього розкладу без перерв.

10. Моліться разом і відвідуйте богослужіння

"Немає нічого більш особливого, ніж приділяти кілька хвилин щоденній молитві з дитиною перед сном". Коли ви пояснюєте дітям мету молитви, вони дізнаються про важливість віри як основи сім'ї.