Спілкуймося онлайн ввічливо: правила етикету для відеоконференцій

Через пандемію Covid-19 багатьом компаніям довелося перевести персонал на дистанційну форму роботи. І тепер наші наради та зустрічі з клієнтами й партнерами найчастіше проходять онлайн – за допомогою відеозв’язку. Тим часом більшість учасників онлайн-спілкування не знає найпростіших правил етикету.

Ми підготували кілька порад, дослухавшись яких ви більше не червонітимете від сорому перед колегами та незнайомими людьми.

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Не запізнюйтесь

Навчіться не спізнюватися на відеодзвінок. Максимальний час запізнення на зустріч – 5 хвилин. Затримавшись на більшу кількість часу, не дивуйтеся, що відеодзвінок не відбувся.



Поважайте час інших, не запізнюйтеся / Фото senior

Відеодзвінок прирівнюється до робочої зустрічі

Ніякого домашнього одягу, жодних посиденьок на дивані чи на ліжку! Тільки офісний варіант зовнішнього вигляду й відповідний закадровий простір. Не треба спілкуватися з колегами, начальством чи клієнтами на тлі кухонних шафок або з кімнати, заваленої білизною.



Поставтеся серйозно, відеодзвінок прирівнюється до робочої зустрічі / Фото senior

Подбайте про тишу

Відеоспілкуванню не має заважати сторонній шум. Приберіть вуличний гамір, звуки побутових приладів, вимкніть телевізор. Постарайтеся, щоб під час розмови поруч не галасували діти.



Під час відеозв'язку сторонній шум не повинен заважати вам спілкуватися / Фото medium

Обирайте платформу, яка зручна всім

Платформа спілкування має бути зручна всім учасникам. Не слід наполягати на спілкуванні в певному месенджері.



Подбайте, щоб усім учасникам підходила платформа / Фото mirandas

Не телефонуйте одразу

Перед сеансом відеозв’язку попередньо зателефонуйте співрозмовникові у звичайний спосіб і поцікавтеся, чи зручний для нього такий вид спілкування, чи може він говорити в цей час.



Перш ніж зробити відеовиклик, спитайте абонента під час звичайного дзвінка, чи зручно йому буде поспілкуватись у відеочаті / Фото masgeneration