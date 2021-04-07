Из-за пандемии Covid-19 многим компаниям пришлось перевести сотрудников на дистанционную форму работы. И теперь наши совещания и встречи с клиентами и партнерами чаще всего проходят онлайн – по видеосвязи. Между тем большинство участников онлайн-общения не в курсе элементарнейших правил этикета.

Мы подготовили несколько советов, вняв которым вы больше не будете краснеть от стыда перед коллегами и незнакомыми людьми.

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Не опаздывайте

Научитесь не опаздывать на видеовызов. Максимальное время опоздания на встречу – 5 минут. Задержавшись на большее количество времени, не удивляйтесь, что видеозвонок не состоялся.



Уважайте время других, не опаздывайте / Фото senior

Видеозвонок приравнивается к рабочей встрече

Никакой домашней одежды, никаких посиделок на диване или на кровати! Только офисный внешний вид и соответствующее закадровое пространство. Не следует общаться с коллегами, начальством и клиентами на фоне кухонных шкафчиков или комнаты, заваленной бельем.



Отнеситесь серьезно, видеозвонок приравнивается к рабочей встречи / Фото senior

Позаботьтесь о тишине

Общению по видеосвязи не должен мешать посторонний шум. Исключите уличные звуки, звуки, издаваемые бытовыми приборами, выключите телевизор. Постарайтесь, чтобы во время разговора рядом не шумели дети.



Во время видеосвязи посторонний шум не должен мешать вам общаться / Фото medium

Выбирайте платформу, которая удобна всем

Платформа общения должна быть удобна всем участникам. Не следует настаивать на общении в определенном мессенджере.



Позаботьтесь, чтобы всем участникам подходила платформа / Фото mirandas

Не звоните сразу

Перед сеансом видеосвязи предварительно перезвоните собеседнику обычным способом и поинтересуйтесь, удобен ли ему такой вид общения, может ли он говорить в это время.



Прежде чем осуществить видеовызов, спросите абонента во время обычного звонка, удобно ли ему будет пообщаться в видеочате / Фото masgeneration