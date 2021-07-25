Снідайте по-французьки: смачні тости з літніми фруктами

Всі ми чули про традиційний французький сніданок – круасани. Але ця країна славиться також своїми смачнющими тостами.

Якщо вдало поєднати хліб та літні фрукти, вийде цікавий та корисний сніданок. Ідеї 24 діляться смачними та простими рецептами.

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Як приготувати смачні тости по-французьки

Тости з фруктами та медом



Солодкі тости з медом / Фото Unsplash

Інгредієнти:

2 яйця;

2 столові ложки вершків;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

30 грамів вершкового масла;

4 скибочки тостового хліба;

літні фрукти та ягоди.

Спосіб приготування:

Крок 1. У посудині збийте яйця, додайте вершки та ваніль. Обмокніть тостовий хліб у яєчно-вершковій суміші.

Крок 2. На пательні розтопіть вершкове масло та обсмажте скибочки до золотистого кольору.

Крок 3. Викладіть тости на тарілку, наріжте фрукти та покладіть на хліб. Полийте зверху медом, додайте кориці та насолоджуйтесь смачним сніданком.

Тости з сиром та ягодами

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Апетитні тости з сиром / Фото Pexels

Інгредієнти:

150 грамів ягід;

30 мілілітрів ягідного сиропу;

60 грамів сиру;

2 скибочки тостового хліба.

Спосіб приготування:

Крок 1. Наріжте хліб та підсмажте його на сухій пательні або у тостері. Викладіть на готовий тост сир.

Крок 2. Промийте і висушіть ягоди, великі – розріжте навпіл. Викладіть на сирну основу.

Крок 3. Полийте сніданок ягідним сиропом та подавайте його теплим.

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Ідеї літніх французьких сніданків у фото



Смачнющі тости з літніми ягодами / Фото Unsplash



Полийте тости сиропом і насолоджуйтесь / Фото Unsplash



Як вам такий сніданок / Фото Unsplash



Апетитні фруктові сніданки / Фото Pexels



Корисно та смачно / Фото Pexels



Тости з сиром та ягодами / Фото Pexels



Покладіть на тости полуницю / Фото Unsplash