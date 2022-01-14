На смак, як баунті: кокосові батончики в шоколаді без випічки
Джерело:chocolate covered katie
Ці домашні кокосові батончики мають товсту шоколадну оболонку, а за смаком нагадують баунті. А найголовніше, що рецепт смаколиків легкий і без випічки.
Загальний час приготування смаколиків: 20 хвилин, порцій приблизно 12 – 14. Ваші діти точно полюблять ці ласощі й забудуть про шкідливі магазинні цукерки.
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Кокосові батончики в шоколаді без випічки
Рецепт батончиків без випічки / Фото chocolate covered katie
Інгредієнти:
- 1 склянка несолодкого подрібненого кокоса;
- 1 столова ложка чистого кленового сиропу або меду;
- 2 столові ложки кокосової олії;
- пів чайної ложки чистого екстракту ванілі;
- дрібка солі;
- 90 грамів шоколадної стружки;
- 1 чайна ложка олії за бажанням.
Приготування
Перемішайте перші 5 інгредієнтів. Застеліть тарілку восковим або пергаментним папером. Сформуйте руками з суміші котлетки, а потім заморозьте до міцності.
Якщо суміш занадто липка, щоб приготувати котлети, покладіть її в миску і заморозьте всього на кілька хвилин, поки вона не стане достатньо твердою.
Шоколадні батончики, що нагадують баунті / Фото chocolate covered katie
Ретельно розтопіть шоколадну стружку. Занурте батончики в шоколад, а потім знову заморозьте до затвердіння. Залишки батончиків краще зберігати в холоді.Зверніть увагу! Авторці десерту подобається додавати необов'язкову 1 чайну ложку рослинної або кокосової олії перед розтопленням, тому що так виходить більш гладкий шоколадний соус, який легше покриває батончики і дозволяє використовувати менше соусу в цілому.
Домашні батончики баунті: відео