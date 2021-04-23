Смачні коктейлі з Zubrowka Rose, які можна швидко та легко приготувати вдома – частина 3

Коли хочеться поринути у вир яскравих подій, покличте друзів та заміксуйте смачні коктейлі з Zubrowka Rose. Свіжий та натуральний смак напою з ягідними нотками, який нагадує рожевий джин, подарує по-справжньому літній настрій!

Невдовзі нас чекають сонячні дні, наповнені довгоочікуваними теплими зустрічами з друзями. Створити незабутні враження вам допоможуть оригінальні смачні коктейлі на основі Zubrowka Rose.

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Коктейль "Rose Tonic"

З першим теплом природа оживає та наповнюється енергією, і так хочеться нарешті покликати друзів на пікнік. Щоб зробити відпочинок дійсно вражаючим, доповніть його коктейлями з Zubrowka Rose на основі натуральних свіжих лісових ягід.

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Тонік – 120 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте Zubrowka Rose і тонік. Перемішайте інгредієнти й прикрасьте коктейль свіжими ягодами та м’ятою. Подавайте.

Коктейль "Rose Tonic" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Коктейль "Brut Rose"

Коли надворі весна, немає часу нудьгувати! Кличте друзів та здивуйте їх смачними та оригінальними коктейлями на основі Zubrowka Rose, які запалять ваш вечір вибуховим міксом шампанського та стиглих соковитих плодів смородини.

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 60 мл

– 60 мл Смородиновий лікер – 20 мл

Шампанське брют – 100 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн або винний келих льодом. Додайте Zubrowka Rose, лікер і брют та перемішайте. Прикрасьте свіжими фруктами. Подавайте.

Коктейль "Brut Rose" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Коктейль "Rose Cider"

Холодні сірі дні вже позаду, тому не засиджуйтесь вдома. Влаштуйте барбекю на природі та розфарбуйте реальність неймовірним поєднанням Zubrowka Rose з сидром та м'ятою, яке наповнить справжнім драйвом та прохолодною свіжістю.

Інгредієнти:

Zubrowka Rose – 50 мл

– 50 мл Яблучний сидр –120 мл

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте Zubrowka Rose та охолоджений яблучний сидр і добре перемішайте. Прикрасьте свіжою м’ятою та ягодами. Подавайте.

Коктейль "Rose Cider" / Фото facebook.com/ZubrowkaUA

Готово! Дивуйте друзів та відкривайте смачні весняно-літні коктейлі на основі Zubrowka. Інгредієнти можете придбати тут.

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