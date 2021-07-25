Жирні плями можуть зіпсувати будь-яку річ, адже їх так важко позбутись. Ідеї 24 ділять дієвими методами, які допоможуть врятувати улюблений одяг.

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Як вивести свіжі плями

Сіль

Свіжі плями від жиру, сала та олії допоможе вивести кухонна сіль. Посипте ушкоджене місце та залиште на 10 хвилин. Після цього приберіть зайві кристалики. Якщо жирні сліди залишились, можете повторити процедуру.

Крохмаль або крейда



Використайте крохмаль або крейду для видалення жирних плям / Фото Pinterest

Порошок крейди чи крохмаль легко та швидко вберуть жир і видалять забруднення з одягу. Нанесіть трохи продукту на пляму, залиште на кілька хвилин та зберіть залишки серветкою або щіткою.

Можна також використовувати соду для видалення забруднень, дотримуючись цієї технології.

Папір

Якщо жир потрапив на делікатну тканину, яку не можна прати сильнодійними засобами чи терти щіткою, скористайтесь цим способом. Розкладіть річ на прасувальній дошці, на забруднення покладіть чистий аркуш паперу і проведіть теплою праскою (до 60 градусів). Як тільки на папері з'являться жирні сліди, змініть його на чистий і повторіть процедуру.

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Як боротись із застарілими жирними плямами

Застарілі забруднення виводити складніше, ніж свіжі, тому завжди намагайтесь випрати річ одразу. Якщо ж такої можливості немає, у нас є кілька способів, які допоможуть вивести плями.



Застарілі забруднення складніше відіпрати / Фото Pinterest

Засіб для посуду

Засіб для миття посуду легко справиться із жиром не тільки на тарілках, але й на одязі. Додайте трохи рідини на мокру поролонову губку, спіньте і нанесіть на пляму. Залиште річ на 20 хвилин, після чого виперіть та просушіть.

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Нашатирний спирт



Нашатирний спирт легко справиться із забрудненнями / Фото Pinterest

У вашій аптечці точно знайдеться ця речовина. Вона легко справиться зі старими забрудненнями. Змочіть ватний диск у розчині нашатирного спирту та нанесіть на пошкоджену ділянку. Після цього поперіть та висушіть річ.