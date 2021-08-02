Що взяти зі собою у кіно: корисні перекуси для перегляду фільмів

Полюбляєте взяти зі собою в кіно чипси та інші шкідливі снеки? У нас є корисна та смачна альтернатива.

Перегляд фільму може бути приємним та корисним для здоров'я, якщо взяти зі собою правильні перекуси. Ідеї 24 діляться списком для тих, хто хоче схуднути.

Цікаво знати Скажіть "ні" нудному кіно: як обирати цікаві та якісні фільми

Корисні та смачні перекуси для перегляду фільмів

Сухофрукти



Сухофрукти – це чудова альтернатива чипсам / Фото Unsplash

У кіно можете прихопити зі собою сухофрукти. Вони куди корисніші за солені чи солодкі снеки. Сухофрукти часто обробляють цукровим сиропом, але таких продуктів краще уникати, адже ці добавки збільшують калорійність та роблять їх не такими корисними.

Горіхи



Придбайте горіхи до фільму / Фото Unsplash

Солені чипси та сухарики краще залишити на прилавках у магазині. Візьміть зі собою у кіно горішки. Для цього ідеально підійде арахіс, кеш'ю, мигдаль або волоські горіхи. Цей перекус буде корисним, смачним та чудово втамує відчуття голоду під час перегляду.

Фрукти



Наріжте фрукти та візьміть зі собою у кіно / Фото Unsplash

Фрукти – це чудова альтернатива шкідливим перекусам, адже вони низькокалорійні та дешевші. Тим, хто дотримується правильного харчування, можна прихопити за собою для фільму вишні, виноград, яблука або банани. Вони наситять ваш організм вітамінами та мікроелементами.

Фруктові та овочеві чипси

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду "Тая"



Можна приготувати корисні чипси з фруктів та овочів / Фото Unsplash

Звичні солені чипси можна замінити корисними фруктовими або овочевими закусками. Їх дуже легко приготувати вдома або можна придбати у магазині. Для такої закуски використовуйте моркву, буряк, баклажан, кабачок, яблуко, грушу та абрикос.

Сири



Сир – це смачно та корисно / Фото Unsplash

Перегляд фільму буде смачним, якщо взяти зі собою сир. Можете придбати кілька видів, порізати їх на кубики та смакувати.

До теми Чипси з баклажанів: здивуйте рідних оригінальними та корисними снеками

Корисні напої, які можна взяти у кіно



Замість газованої води краще прихопіть зі собою фреш / Фото Unsplash

У кіно ми часто беремо зі собою не надто корисні газовані напої з великою кількістю підсолоджувачів. Їх можна замінити знежиреним кефіром, фруктовим фрешем або чаєм. Ці напої краще впливають на роботу організму та не призведуть до ожиріння, як газовані.