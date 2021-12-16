Що подарувати батькам на Миколая: 10 ідей на різний бюджет

Традиційно Миколай Чудотворець відвідує всіх чемних дітей і приносить їм бажані подарунки. У цей день також є традиція дарувати подарунки свої найріднішим людям – батькам.

У свято Миколая дорослі теж з нетерпінням чекають подарунків. Ми пропонуємо 10 ідей, як втішити свої батьків у це чудове свято.

Цікаво 10 найпопулярніших українських серіалів, які дивились на OLL.TV у 2021 році

10 ідеї подарунків батькам

Кошик екзотичних фруктів

Чудовий та корисний подарунок у сезон зимових свят. Батьки спробують нові й цікаві фрукти й отримають дозу вітамінів.



Екзотичні фрукти в подарунок / Фото Unsplash

Сертифікат на цікаву пригоду

Це може бути танцювальний майстер-клас, вечір у кав'ярні, кіно на двох, політ на повітряній кулі тощо.

Теплі рукавиці і шарфи

Теплий верхній одяг на Миколая – безпрограшний варіант. Можна купити рукавиці чи шапку або ж цілий набір. Пригадайте, улюблені кольори свої батьків або ж колір зимового одягу. Подумайте, що краще личитиме їм для повного образу.

Кавоварка

Для батьків, які люблять пити каву й пригощати нею рідних і друзів – це дуже крутий подарунок. Можна обрати звичану крапельну або ж більш сучасну й багатофункційну.



Кавоварка для батьків / Фото Unsplash

Сімейний фотоальбом

Милий подарунок, який потішить теплими спогадами. Його можна придбати за попереднім замовленням або ж зробити власноручно.

Новорічна фотосесія

Фотосесія – це завжди море емоцій. Веселіше організувати зйомку для всієї сім'ї, але окремо для батьків – теж чудова ідея.

Прикраси з натуальної або екошкіри

Для мами можна обрати гарну сумку, а для тата – ремінь чи гаманець.



Сумка зі шкіри для мами / Фото Unsplash

Свято вдома

Організуйте свято для своїх батьків. Склите рідних друзів і приготуйте гарний стіл.

Декор

Пледи, ароматичні свічки, рамки для фотографій, горнятка для чаю, гірлянди, скриньки – потрібні всім і завжди.

Книга

Книга – актулаьний подарунок у будь-який період. Якщо ваша мама любить готувати –подаруйте їй книгу з рецептами. Якщо батько захоплюється детективними фільмами – купіть книгу в такому жанрі.



Книга в подарунок / Фото Unsplash