У свято Миколая дорослі теж з нетерпінням чекають подарунків. Ми пропонуємо 10 ідей, як втішити свої батьків у це чудове свято.
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10 ідеї подарунків батькам
- Кошик екзотичних фруктів
Чудовий та корисний подарунок у сезон зимових свят. Батьки спробують нові й цікаві фрукти й отримають дозу вітамінів.
Екзотичні фрукти в подарунок / Фото Unsplash
- Сертифікат на цікаву пригоду
Це може бути танцювальний майстер-клас, вечір у кав'ярні, кіно на двох, політ на повітряній кулі тощо.
- Теплі рукавиці і шарфи
Теплий верхній одяг на Миколая – безпрограшний варіант. Можна купити рукавиці чи шапку або ж цілий набір. Пригадайте, улюблені кольори свої батьків або ж колір зимового одягу. Подумайте, що краще личитиме їм для повного образу.
- Кавоварка
Для батьків, які люблять пити каву й пригощати нею рідних і друзів – це дуже крутий подарунок. Можна обрати звичану крапельну або ж більш сучасну й багатофункційну.
Кавоварка для батьків / Фото Unsplash
- Сімейний фотоальбом
Милий подарунок, який потішить теплими спогадами. Його можна придбати за попереднім замовленням або ж зробити власноручно.
- Новорічна фотосесія
Фотосесія – це завжди море емоцій. Веселіше організувати зйомку для всієї сім'ї, але окремо для батьків – теж чудова ідея.
- Прикраси з натуальної або екошкіри
Для мами можна обрати гарну сумку, а для тата – ремінь чи гаманець.
Сумка зі шкіри для мами / Фото Unsplash
- Свято вдома
Організуйте свято для своїх батьків. Склите рідних друзів і приготуйте гарний стіл.
- Декор
Пледи, ароматичні свічки, рамки для фотографій, горнятка для чаю, гірлянди, скриньки – потрібні всім і завжди.
- Книга
Книга – актулаьний подарунок у будь-який період. Якщо ваша мама любить готувати –подаруйте їй книгу з рецептами. Якщо батько захоплюється детективними фільмами – купіть книгу в такому жанрі.
Книга в подарунок / Фото Unsplash