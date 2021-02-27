Щирі людські почуття у дитячих фото: 10 прикладів

27 лютого 2021 , 10:12
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Джерело:

24 канал

Діти – це щирість, безпосередність і постійне захоплення в очах. Їм все цікаво, вони у всьому бачать щось особливе і саме це робить їх щасливими. Діти – це маленькі люди у цьому світі, які ще не зіпсовані життям, вони вміють бути відкритими, безпосередніми, щирими та проявляти свої почуття саме тоді, коли цього хочеться, а не коли хтось їх до цього примушує.

Ми пропонуємо вам переглянути дитячі кадри, на які хочеться дивитися та милуватися ними.

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Ну і що, хай усі дивляться


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Я так хочу і мені байдуже


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Побачив щось знайоме. Для чого втрачати таку можливість


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Копія в копію


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Ось, мабуть, у кого треба вчитися тому, як правильно фотографуватися


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А про мене, що забули


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