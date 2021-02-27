Дети – это искренность, непосредственность и постоянное увлечение в глазах. Им все интересно, они во всем видят что-то особенное и именно это делает их счастливыми. Дети – это маленькие люди в этом мире, еще не испорченные жизнью, они умеют быть открытыми, непосредственными, искренними и проявлять свои чувства именно тогда, когда им этого хочется, а не когда кто-то их к этому принуждает.

Мы предлагаем вам просмотреть детские кадры, на которые хочется смотреть и любоваться ими. Читайте также: 20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть Ну и что, пусть все смотрят

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