Шашликів багато не буває: 3 вражаючих шашличних рекорди, у які важко повірити

Шашлики – страва, без якої важко уявити вилазку на природу. Зі свинини, телятини, баранини, курятини – кому що більше до вподоби... І щоразу, збираючись на пікнік, ми маринуємо стільки м'яса, скільки зможуть з'їсти всі, хто відпочиватиме разом із нами.
Але в нашій добірці – шашлики неймовірних розмірів! Готуючи їх, кухарі, мабуть, прагнули нагодувати тисячі гостей і потрапити до Книги рекордів Ґіннеса.
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Казахстанський рекорд
У день відкриття птахофабрики в Акмолинській області 222 працівники приготували найдовший шашлик, для якого використали 420 кілограмів курятини. Його довжина становила 223 метри 65 сантиметрів. Соковиті шашлики куштували понад три тисячі місцевих жителів. Це і досі найбільша та найдовша страва, яку занесено в Книгу рекордів Ґіннеса.
Найбільший шашлик, внесений до Книги рекордів Ґіннеса / Фото Armday
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Шашлики у Ризі
У 2011 році в Латвії посмажили шашлик, довжиною 149,5 метра і вагою 500 кілограмів. Мангал для приготування страви складався зі 150 частин. Результат роботи кухарів спробували тисячі людей, які проходили у центр моди та розваг Riga Plaza.Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.
Український рекорд
У 2013 році в Києві було приготовлено шашлик, довжиною 160 метрів. Для його приготування використали 800 кілограмів деревного вугілля. Смажили соковите м'ясо на мангалі, сконструйованому Араїком Хачатряном.
Встановлення рекорду в Україні / Фото Bagnet