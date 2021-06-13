Шашликів багато не буває: 3 вражаючих шашличних рекорди, у які важко повірити

Шашлики – страва, без якої важко уявити вилазку на природу. Зі свинини, телятини, баранини, курятини – кому що більше до вподоби... І щоразу, збираючись на пікнік, ми маринуємо стільки м'яса, скільки зможуть з'їсти всі, хто відпочиватиме разом із нами.

Але в нашій добірці – шашлики неймовірних розмірів! Готуючи їх, кухарі, мабуть, прагнули нагодувати тисячі гостей і потрапити до Книги рекордів Ґіннеса.

Читайте також Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

Казахстанський рекорд

У день відкриття птахофабрики в Акмолинській області 222 працівники приготували найдовший шашлик, для якого використали 420 кілограмів курятини. Його довжина становила 223 метри 65 сантиметрів. Соковиті шашлики куштували понад три тисячі місцевих жителів. Це і досі найбільша та найдовша страва, яку занесено в Книгу рекордів Ґіннеса.

Найбільший шашлик, внесений до Книги рекордів Ґіннеса / Фото Armday

І ще Як швидко замаринувати м'ясо на шашлик: 3 універсальних способи

Шашлики у Ризі

У 2011 році в Латвії посмажили шашлик, довжиною 149,5 метра і вагою 500 кілограмів. Мангал для приготування страви складався зі 150 частин. Результат роботи кухарів спробували тисячі людей, які проходили у центр моди та розваг Riga Plaza.

Український рекорд

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із– і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

У 2013 році в Києві було приготовлено шашлик, довжиною 160 метрів. Для його приготування використали 800 кілограмів деревного вугілля. Смажили соковите м'ясо на мангалі, сконструйованому Араїком Хачатряном.

Встановлення рекорду в Україні / Фото Bagnet