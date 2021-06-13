Однако в нашей подборке – шашлыки невероятных размеров! Готовя их, повара, наверное, стремились накормить тысячи гостей и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

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Казахстанский рекорд

В день открытия птицефабрики в Акмолинской области 222 работника приготовили самый длинный шашлык, для которого использовали 420 килограммов курятины. Его длина составляла 223 метра 65 сантиметров. Сочные шашлыки пробовали более трех тысяч местных жителей. Это до сих пор самое большое и самое длинное блюдо, которое занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Наибольший шашлык, внесенный в Книгу рекордов Гиннеса / Фото Armday

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Шашлыки в Риге

В 2011 году в Латвии пожарили шашлык, длиной 149,5 метра и весом 500 килограммов. Мангал для приготовления блюда состоял из 150 частей. Результат работы поваров попробовали тысячи людей, которые проходили в центр моды и развлечений Riga Plaza.

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Украинский рекорд

В 2013 году в Киеве было приготовлено шашлык, длиной 160 метров. Для его приготовления использовали 800 килограммов древесного угля. Жарили сочное мясо на мангале, сконструированном Араиком Хачатряном.

Установление рекорда в Украине / Фото Bagnet