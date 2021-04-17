Салат із попкорном: божевільний рецепт, який спантеличив кулінарів

Навіть якщо ви примхливий гурман та експериментатор і скуштували чимало незвичайних страв, салат із попкорном не загубиться серед ваших гастрономічних вражень. Тож час від часу ви повертатиметесь до цього дивного рецепта.

Салат з попкорну і майонезу приготувала кулінарка Моллі Є, і цей рецепт у мить став вірусним у мережі. Але не тому, що його усі оцінили. Так, зазвичай страви жінки виглядають апетитно і дуже подобаються користувачам, але цього разу юзери одноголосно визнали, що цю закуску не варто робити нікому.

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майонез, попкорн і овочі.



У салат переважно входять овочі, майонез і сам попкорн / Фото boredpanda

Під час приготування Моллі розповіла, що салат з попкорну – одна з класичних страв Середнього Заходу. За її словами, типовими інгредієнтами є: овочі, попкорн і майонез, але дехто також додає в нього рибу. Вона визнала, що додавати рибу – дивно, але запевнила, що з нею закуска ще смачніша.

Рецепт Моллі міститьВсе це, а останнім штрихом є, які кладуться зверху.

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Кулінарка описала салат як "хрусткий, але людям важко в це повірити, позаяк вони впевнені, що з таким соусом попкорн дуже швидко стане вологим і все перетвориться у кашу. Тому користувачі переконливо не рекомендують готувати цю страву. Але якщо ви любитель кулінарних експериментів – раді поділитися з вами ще одним рецептом на швидкоруч.