Даже если вы привередливый гурман и экспериментатор и попробовали немало необычных блюд, салат с попкорном не затеряется среди ваших гастрономических впечатлений. Так что время от времени вы будете возвращаться к этому странному рецепту.

Салат из попкорна и майонеза приготовила кулинарка Молли Йе, и этот рецепт в момент стал вирусным в сети. Но не потому, что его все оценили. Так, обычно блюда женщины выглядят аппетитно и очень нравятся пользователям, но на этот раз юзеры единогласно признали, что эту закуску не стоит делать никому.

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Основной состав салата: майонез, попкорн и овощи.



В салат преимущественно входят овощи, майонез и сам попкорн / Фото boredpanda

Во время приготовления Молли рассказала, что салат из попкорна – одно из классических блюд Среднего Запада. По ее словам, типичными ингредиентами являются: овощи, попкорн и майонез, но некоторые также добавляет в него рыбу. Она признала, что добавлять рыбу – странно, но заверила, что с ней закуска еще вкуснее.

Рецепт Молли содержит овощи (горох, морковь и лук-шалот, взбитые с майонезом, сметаной, яблочным уксусом, сахаром и дижонской горчицей). Все это смешивается с кучей попкорна, а последним штрихом являются листья кресс-салата и сельдерея, которые кладутся сверху.

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Кулинарка описала салат как "хрустящий, но людям трудно в это поверить, поскольку они уверены, что с таким соусом попкорн очень быстро станет влажным и все превратится в кашу. Поэтому пользователи убедительно не рекомендуют готовить это блюдо. Но если вы любитель кулинарных экспериментов – рады поделиться с вами еще одним рецептом на скорую руку.