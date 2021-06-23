Жареный картофель в микроволновке: всего 5 минут вашего времени

Картошка – универсальный продукт, наверное, единственный в своем роде. Она годится для любых кулинарных метаморфоз и при этом каждый раз получается по-особенному вкусной. Наверняка, и вы любите жареную картошку. Но так не хочется, тем более в жару, торчать у плиты... И не надо! Вы побалуете себя идеально поджаренными ломтиками, потратив на готовку каких-то 5 – 6 минут.

И поможет вам в этом микроволновая печь. Вот быстрый рецепт. Ловите и жарьте!

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Возьмите простейшие продукты: саму картошку, масло для жарки, соль, любимые пряности и укроп.

Ингредиенты:

масло растительное – 4 столовые ложки;

картофель – 5 штук;

перец черный молотый;

специи для блюд из картофеля;

укроп;

соль.



Оказывается, для приготовления вкусной картошки нужно совсем немного / Фото pixabay

Рецепт:

Очищаем картофель от кожи, режем тонкими кружочками; Затем солим, перемешиваем в миске; В глубокую посуду, которую можно использовать в СВЧ наливаем масло; Выкладываем кусочки картофеля слоями в тарелку, сверху поливаем маслом; Ставим тарелку в микроволновую печь, накрываем крышкой; На обычном режиме устанавливаем максимальную мощность СВЧ волн и таймер на 10 – 11 минут Вынимаем блюдо из микроволновой печи.

Секрет хорошего настроения прост! Нужно лишь пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение!



Несколько нехитрых секретов и вкусная картошка уже готова / Фото pixabay