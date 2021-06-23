Жареный картофель в микроволновке: всего 5 минут вашего времени

23 июня 2021 , 13:01
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Источник:

24 канал

Картошка – универсальный продукт, наверное, единственный в своем роде. Она годится для любых кулинарных метаморфоз и при этом каждый раз получается по-особенному вкусной. Наверняка, и вы любите жареную картошку. Но так не хочется, тем более в жару, торчать у плиты... И не надо! Вы побалуете себя идеально поджаренными ломтиками, потратив на готовку каких-то 5 – 6 минут.

И поможет вам в этом микроволновая печь. Вот быстрый рецепт. Ловите и жарьте!

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Возьмите простейшие продукты: саму картошку, масло для жарки, соль, любимые пряности и укроп.

Ингредиенты:

  • масло растительное – 4 столовые ложки;
  • картофель – 5 штук;
  • перец черный молотый;
  • специи для блюд из картофеля;
  • укроп;
  • соль.


Оказывается, для приготовления вкусной картошки нужно совсем немного / Фото pixabay

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Рецепт:

  1. Очищаем картофель от кожи, режем тонкими кружочками;
  2. Затем солим, перемешиваем в миске;
  3. В глубокую посуду, которую можно использовать в СВЧ наливаем масло;
  4. Выкладываем кусочки картофеля слоями в тарелку, сверху поливаем маслом;
  5. Ставим тарелку в микроволновую печь, накрываем крышкой;
  6. На обычном режиме устанавливаем максимальную мощность СВЧ волн и таймер на 10 – 11 минут
  7. Вынимаем блюдо из микроволновой печи.


Несколько нехитрых секретов и вкусная картошка уже готова / Фото pixabay

Автор: Ірина Бевза