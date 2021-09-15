До сих пор не знаете, как сделать утро вкусным и полезным? Идеи 24 делят простыми рецептами низкоуглеводных завтраков, которые точно будут вам по душе.

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Завтраки с низким содержанием углеводов

Йогурт с фруктами



Вкусный и полезный завтрак / Фото Unsplash

Углеводы: 30 граммов

Йогурт богат белком и поможет вам долго чувствовать себя сытыми. Его можно разнообразить с помощью этих продуктов. Добавьте ягод, богатых клетчаткой, капельку меда для сладкого вкуса и грецких орехов, которые обеспечат нужное количество здоровых жиров.

Смузи



Приготовьте низкокалорийное смузи / Фото Unsplash

Углеводы: 7 граммов

В смузи не всегда нужно добавлять фрукты и овощи богаты углеводами. Полезный коктейль может быть и низкоуглеводным, если для него использовать авокадо, шпинат и кокосовое молоко. Добавьте в блендер немного ванильного порошка, арахисовой пасты и выжмите свежий сок 1 лайма. Ваш завтрак будет содержать много питательных веществ без углеводов и повышенного сахара в крови.

Овощная яичница



Овощная яичница – отличный вариант для завтрака / Фото Unsplash

Углеводы: 4 грамма

Если у вас с вечера в холодильнике осталось овощи, этот рецепт поможет их использовать и приготовить полезный завтрак. Взбейте 2 яйца, добавьте болгарский перец, лук и другие остатки. И быстрый и легкий завтрак с низким содержанием углеводов готов.

Шоколадный чиа-пудинг



Какая вкуснятина / Фото Unsplash

Углеводы: 16 граммов

Этот рецепт вам точно придется по вкусу. Замочите семена чиа в воде, добавьте какао-порошок, кокосовое молоко и ванильный экстракт. Вы можете сделать сразу несколько порций и хранить их в холодильнике.

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Низкоуглеводная салат из авокадо



Полезно и вкусно / Фото Unsplash

Углеводы: 11 граммов