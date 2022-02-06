Завтракайте, как Кристиан Диор: что ел утром всемирно известный модельер – два простых рецепта
Источник:Vogue
Кроме создания шедевров из мира моды, у Кристиана Диора были и другие увлечения, среди которых – кулинария. О паре любимых блюд легендарного кутюрье рассказываем сегодня и, конечно же, делимся усовершенствованными рецептами.
Да, Кристиан Диор любил готовить, часто приглашал в свой дом гостей и с радостью накрывал для них стол. У модельера был даже личный блокнотик с записанными рецептами. Все эти записки со временем (через 15 лет после смерти Диора) собрали в книгу "La Cuisine Cousu-Main".
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И если вам тоже захотелось попробовать что-нибудь из того самого кулинарного блокнотика Диора, тогда ловите рецепты сырного суфле и яйца-пашот Фюрстенберг. Эти блюда идеально дополнят ваше воскресное утро.
Сырное суфле
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 столовая ложка муки;
- 0,5 стакана горячего молока;
- 4 яйца;
- 100 граммов тертого сыра;
- Соль и перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Поставьте мало топиться в сотейнике на медленном огне.
- Тогда высыпите просеянную муку и все хорошо перемешайте.
- Постепенно влейте горячее молоко и перемешивайте, пока масса не загустеет.
- Снимите с огня, добавьте 4 яичных желтка и перемешайте. Отдельно взбейте белки в густую пену и осторожно добавьте в смесь.
- Самое время добавить тертый сыр и приправить по вкусу.
- Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 12 – 15 минут.
Приятного аппетита!
Кристиан Диор обожал готовить / Фото pinterest
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Яйца-пашот Фюрстенберг
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 50 граммов тертого сыра;
- 15 граммов сливочного масла;
- Смесь для сырного суфле с предыдущего рецепту.
Способ приготовления:
- Форму для запекания смажьте маслом и выложите в нее часть сырного суфле.
- На него осторожно выложите шесть уже сваренных яиц-пашот, а сверху – снова оставшееся суфле. Посыпьте все натертым сыром.
- Выпекайте 12 – 15 минут в духовке при 180 градусах.