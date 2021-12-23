Как завернуть новогодний подарок, если не хватает бумаги: актуальный лайфхак

В сезон новогодне-рождественских подарков, пожалуй, у каждого была ситуация, когда не хватало оберточной бумаги, чтобы красиво упаковать коробку. На такой случай есть хитроумный выход и берите его на вооружение.

Перед Новым годом не достаточно только купить всем подарки, нужно еще и упаковать их. На этом этапе и возникает больше всего сложностей, поскольку большинство людей делают это собственноручно. И иногда кажется, чтобы красиво обернуть коробки, нужна настоящая магия.

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Так, самой распространенной проблемой является то, когда отрезанного куска новогодней бумаги маловато, чтобы в него полностью завернуть подарок. В этом случае необязательно отрезать новый (уже больший) лоскут, есть более простой выход.

Праздничный лайфхак для упаковки подарков

Так, если отрезанного куска упаковочной бумаги недостаточно, не торопитесь выбрасывать его. Попытайтесь просто разместить коробку по диагонали, то есть повернуть ее на 45°. Далее сгибайте бумагу в центр коробки с подарком (не забывайте подгибать все лишнее, чтобы не торчало по бокам упаковки). Во время последнего изгиба зафиксируйте бумагу скотчем. На это место потом можно прикрепить праздничную наклейку или бант.

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, что этот способ подойдет для подарков квадратной или прямоугольной формы.