Запеканка из тыквы и макарон: удивите родных вкусным ужином

Хотите приготовить что-то вкусненькое, но все интересные рецепты в кулинарной книге уже испытали? У нас есть для вас еще одна интересная идея.

Рассказываем, как приготовить запеканку из тыквы и спагетти. Нежное и аппетитное блюдо точно придется по вкусу вашим родным.

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Запеканка из тыквы и макарон



Вкусный и полезный ужин / Фото Unsplash

Ингредиенты:

1 тыква;

2 столовые ложки воды;

полкило нежирного говяжьего фарша;

1 луковица шалот;

2 зубчика чеснока;

пол чайной ложки итальянских сушеных трав;

соль, перец;

1 банка измельченных помидоров;

1 стакан тертого сыра;

свежий базилик для украшения.

Способ приготовления



Приготовьте вкусную запеканку из тыквы / Фото Unsplash

Шаг 1. Промойте тыкву, разрежьте пополам и очистите от косточек. Измельчите лук и чеснок.

Шаг 2. Выложите половинки тыквы разрезом вниз на форму для запекания и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.

Шаг 3. За это время приготовьте говяжий фарш. В сковороду налейте масла и высыпьте фарш. Готовьте в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая, пока он не станет розовым. Добавьте лук шалот, чеснок, итальянские приправы, соль, перец и еще 1 минуты подержите на газе. Тогда вылейте помидоры и доведите до кипения.

Шаг 4. Вилкой отделите мякоть тыквы от кожуры и добавьте в фарш. Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите смесь в емкость для выпекания, натрите сверху сыр и отправьте готовиться на 15 минут. Перед подачей украсьте базиликом и наслаждайтесь вкусным ужином.

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