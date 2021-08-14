Запеченные персики с сыром и овсянкой: рецепт вкусного десерта

14 августа 2021 , 19:20
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Источник:

инстаграм Марины Боржемской

Если вы хотите приготовить что-то вкусненькое – это именно то, что нужно! Невероятный десерт с нежными персиками и сыром подарит вам истинное наслаждение.

Это блюдо не только вкусное, но и полезное. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Персик, запеченный с творожком и овсянкой

Ингредиенты:

  • Персики – 2 штуки.
  • Нежный творожок – 2 столовые ложки.
  • Овсяные хлопья – 1 стакан.
  • Измельченные орехи – 1 столовая ложка.
  • Миндальные хлопья – 1 столовая ложка.

Вкусный десерт понравится как взрослым, так и детям / Фото из инстаграма Марины Боржемской

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Как приготовить:

  • Персик делим на половинки и убираем косточку.
  • Творог смешиваем с овсяными хлопьями и выкладываем в середину персиков.
  • Посыпаем десерт орешками и миндальными хлопьями.
  • Отправляем блюдо в разогретую до 170 градусов духовку на 15 минут.

Десерт получается очень вкусным и ароматным. Приятного аппетита!

Автор: Наталя Бережна