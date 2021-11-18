Как забрать лишний жир из супа или бульона: простой лайфхак, о котором большинство не знает

Прогадали с выбором мяса для супа, и он получился слишком жирным? Мы знаем одну простую хитрость, которая поможет в мгновение ока сделать блюдо более диетическим. Что же нужно для этого, читайте дальше в нашем материале.

Как бы там ни было, но проколы во время приготовления пищи встречаются и у настоящих мастеров своего дела, и у начинающих кулинаров. Легко пирог передержать в духовке – пригорит, молоко недосмотреть, которое может сбежать на плиту. На этот раз поговорим, что делать, если суп или бульон получились жирнее, чем вы ожидали. Сохраняйте лайфхак и прокачивайте свои скилы на кухне вместе с Идеей 24!

Это интересно 5 самых странных кулинарных лайфхаков за последние 100 лет

Так, чтобы убрать лишний жир из супа, вам понадобятся всего две вещи: металлический черпак и лед.

Как быстро убираю жир из супа

В металлический черпак щедро насыпьте колотого льда (если нет льда, черпак можно охладить, например, ледяной водой). Дном черпака проведите по поверхности супа (следите, чтобы куски льда не попали в кастрюлю). Жир мгновенно соберется и застынет на холодном металле. Выбросьте жир, помойте черпак и повторите снова, если нужно.

Читайте также Кухонный пилинг: как отчистить деревянную доску для нарезки от черных пятен

Смотрите на видео, как снять жир с супа или бульона