Как выдержать бешеный городской темп, как оседлать этого дикого коня – вот несколько советов от тех, кто сумел выжить в городе и достичь здесь успеха.

Читайте также: Как не вляпаться в историю, путешествуя в одиночку: 9 действенных советов

Копейка к копейке

Это только кажется, что кофе стоит копейки – за год набегает кругленькая сумма. На эти деньги можно купить приличный смартфон или другую дорогую и полезную вещь. И даже немного останется – как раз на термос, в котором вам будет удобно носить кофе с собой.



Фото eating

Аренда вместо покупки

В большом городе нет нужды покупать вещи. Их можно брать напрокат. Буквально все – от детского шезлонга до офисной рубашки. Если вы в городе проездом, то ничего, кроме паспорта и банковской карты, вам здесь не понадобится.



Фото bussines

Б/у

Если все-таки хотите что-то купить, то всегда можете приобрести это минимум вдвое дешевле, чем в магазине. Ищите на досках объявлений товары, которые были в использовании, но в идеальном состоянии. Они продаются за бесценок. И найти можно все!



Фото bussines

Бесплатный Wi-Fi

Город – это тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Карту таких точек доступа можно найти в интернете.



Фото bussines

Забыть о фастфуде

Большой город – большие искушения. И самый большой из них – фастфуд, продающийся буквально на каждом шагу. Конечно, это удобно, но вредно.



Фото eating

Перекус всегда с собой

Возьмите в привычку носить с собой что-нибудь питательное. Например, орехи и сухофрукты. На финиках, если что, можно жить несколько лет.



Фото eating

Не тормозить

Город требует от нас динамичности. Не стойте там, где все идут. Не тормозите там, где разгоняются. Не зависайте там, где нужно сделать шаг вперед.



Фото pixabay

Не конфликтовать

Не провоцируйте на агрессию и сами не поддавайтесь на провокацию – не ввязывайтесь в конфликтные ситуации. Потому что вашим противником может оказаться опасный человек.



Фото pixabay

Доверять, но проверять

Даже знакомым – доверяйте, но сперва проверив. Так вы существенно снизите риск стать жертвой мошенников.



Фото pixabay

Быстро подзаработать

В городе всегда есть возможность быстрого заработка. И особые таланты при этом не требуются. Здесь всегда нужны расклейщики объявлений, распространители флаеров, уборщики и няни.



Фото bussines