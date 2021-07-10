Как выбрать сладкие и сочные персики: полезные советы

Прилавки овощных магазинов уже переполнены персиками. Эти сочные фрукты полюбились многим.

Но как правильно выбирать сочные и сладкие плоды – делимся полезными советами.

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Как выбрать сладкие персики



Простые советы, которые помогут выбрать сладкие и сочные персики / Фото Unsplash

Сладкие персики имеют насыщенный аромат . Поэтому стоит понюхать их в магазине.

. Поэтому стоит их в магазине. Персик по текстуре должно быть упругим: не мягкым и не твердым . Стоит внимательно выбирать фрукт, ведь он быстро портится.

. Стоит внимательно выбирать фрукт, ведь он быстро портится. Кожура должна быть гладкой, без пятен и мягких повреждений.

и мягких повреждений. Цвет не должен быть слишком ярким – это свидетельствует о химической обработке продукта.

– это свидетельствует о продукта. Рекомендуем покупать фрукты на вес , ведь фасованные могут быть испорчены.

, ведь фасованные могут быть испорчены. Если персик внутри имеет белые или желтые прожилки , можете быть уверены, что он сладкий. Фрукты с желтым мякишем обычно не такие вкусные.

, можете быть уверены, что он сладкий. Фрукты с желтым мякишем обычно не такие вкусные. Слишком твердые персики не порадуют вас своим вкусом, ведь будут еще недозрелыми.

не порадуют вас своим вкусом, ведь будут еще недозрелыми. Еще один способ выявить химическую обработку фрукта – взглянуть на косточку. Если она разломанная или слишком сморщенная, то персик точно химически обработан.

Как правильно мыть персики

Когда хочется чего-то настоящего,как раз то, что надо.



Тщательно промойте персики в воде / Фото Pinterest

Перед тем, как съесть персик, нужно хорошо его промыть. На кожуре живет много бактерий и грибков, которые легко могут попасть в организм. Для того, чтобы персик был безопасным для употребления, недостаточно просто промыть его под краном. Замочите фрукты в холодной воде на 5 минут и хорошо протрите. После этого следует сполоснуть под проточной водой и можно пробовать.

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