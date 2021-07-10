Как выбрать сладкие и сочные персики: полезные советы

10 июля 2021 , 17:09
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Источник:

ICTV

Прилавки овощных магазинов уже переполнены персиками. Эти сочные фрукты полюбились многим.

Но как правильно выбирать сочные и сладкие плоды – делимся полезными советами.

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Как выбрать сладкие персики


Простые советы, которые помогут выбрать сладкие и сочные персики / Фото Unsplash

  • Сладкие персики имеют насыщенный аромат. Поэтому стоит понюхать их в магазине.
  • Персик по текстуре должно быть упругим: не мягкым и не твердым. Стоит внимательно выбирать фрукт, ведь он быстро портится.
  • Кожура должна быть гладкой, без пятен и мягких повреждений.
  • Цвет не должен быть слишком ярким – это свидетельствует о химической обработке продукта.
  • Рекомендуем покупать фрукты на вес, ведь фасованные могут быть испорчены.
  • Если персик внутри имеет белые или желтые прожилки, можете быть уверены, что он сладкий. Фрукты с желтым мякишем обычно не такие вкусные.
  • Слишком твердые персики не порадуют вас своим вкусом, ведь будут еще недозрелыми.
  • Еще один способ выявить химическую обработку фрукта – взглянуть на косточку. Если она разломанная или слишком сморщенная, то персик точно химически обработан.
Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka –  как раз то, что надо.

Как правильно мыть персики


Тщательно промойте персики в воде / Фото Pinterest

Перед тем, как съесть персик, нужно хорошо его промыть. На кожуре живет много бактерий и грибков, которые легко могут попасть в организм. Для того, чтобы персик был безопасным для употребления, недостаточно просто промыть его под краном. Замочите фрукты в холодной воде на 5 минут и хорошо протрите. После этого следует сполоснуть под проточной водой и можно пробовать.

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Автор: Ірина Бенцак