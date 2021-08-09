Как не дать себя обмануть в маркете и на что обращать внимание, покупая качественные продукты

Мы часто покупаем что-то, ведясь в магазине на яркие упаковки и большие буквы. А правда написана мелким шрифтом сзади. Итак, куда смотреть и что учитывать при покупках.

Диетолог Андрей Невский объяснил, почему стоит вчитываться в мелкий шрифт на упаковках любимых продуктов.

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Срок годности и условия хранения

Часто чем меньше срок годности, тем натуральнее продукт. Особенно важно проверять это в продуктах животного происхождения, ведь просрочка может быть опасна для вашего здоровья.

Название или наименование

: обычно в первом ряду стоят старые упаковки, чтобы их успели купить до истечения срока годности.

В названии может быть написано что угодно, но смотрите наименование: там обязаны писать правду, и "сметана" может превратиться в "молочный продукт с соей и растительными жирами».

В продуктах животного происхождения обращайте внимание на категорию или сорт: чем выше, тем лучше (А – наивысшая категория),

– советует диетолог.



Не ведитесь только на яркие упаковки на полках магазинов / Фото unsplash

Состав

Чаще всего цену определяет красивая упаковка, а не состав. Поэтому, сравнивая, в первую очередь смотрите именно на него. Ингредиенты указывают по убыванию – что написано первым, того и больше всего.

Если вы аллергик, ищите свой аллерген в составе или фразу "Продукт может содержать следы ...",

– добавил Невский.

Не пугайтесь загустителей, эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, консервантов и буквы Е. Они безопасны и нужны, чтобы сохранить продукт в задуманном виде. А буква "Е" подразумевает то, что вещество проверено на качество и безопасность и его можно использовать в установленной дозировке.

Глутамат натрия и пальмовое масло тоже безопасны в малых количествах. Но лучше избегать трансжиров (гидрогенизированные или частично гидрогенизированные жиры, растительный жир, кондитерский жир, кулинарный жир, маргарин, стеарин).

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

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Пищевая ценность

Выбирайте продукты не только по калорийности, но и по соотношению белков, жиров и углеводов -– для здоровья это важнее. Покупайте те мясные продукты, где больше белков и меньше жиров, те сладости, где больше углеводов и меньше жиров, ту молочную продукцию, где больше белков.

, что энергетическая ценность указана на 100 граммов, а ваш продукт обычно имеет другой вес.