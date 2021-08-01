Вы точно этого не знали: что означают значки для ухода на этикетке

Каждая вещь, которую вы покупаете, имеет вшитую этикетку со значками. Большинство обычно их игнорирует или же вообще не знает, что они означают.

На самом деле эти символы важны, ведь они помогут вам подобрать правильный уход за одеждой. Идеи 24 рассказывают, что именно они означают и как помогут во время стирки и глажки.

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Что означают символы на этикетке по уходу за одеждой



Эти символы вы не раз встречали на этикетках / Фото Pinterest

Такая маркировка одежды стала актуальной в 1950 году, когда была создана Европейская ассоциация по маркировке ухода за текстилем. Эти символы являются не только украинским, а международными, поэтому в большинстве стран они будут одинаковыми.

В общем все знаки можно разделить на 4 группы: стирка, сушка, глажка, отбеливатель. Рассказываем, что они означают.

Стирка

Если есть этот символ, спокойно отправляйте одежду в стиральную машину.



Стирайте одежду с таким значком в машинке / Фото Pinterest

Число означает максимальную температуру, при которой можно стирать вещь. Если не придерживаться этой рекомендации, есть риск, что она может потерять цвет или уменьшиться.



Максимальная температура воды во время стирки 40 градусов / Фото Pinterest

Линия под вместимостью означает, что вам следует использовать медленный цикл отжима. Ткань может быть деликатной и быстрый режим повредит ее.



Если есть линия, не включают жесткое отжимание / Фото Pinterest

Если вы видите эту руку на этикетке, будьте осторожны – одежду можно стирать только вручную, или включить в стиральной машине режим ручной стирки.



Ручная стирка / Фото Pinterest

Перечеркнута емкость означает, что вещь стирать запрещено. Очистку можно доверить химчистке или отпарить ее дома.



Отправьте вещи с таким значком в химчистку / Фото Pinterest

Сушилка

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Этот значок, напоминающий нос свинки, позволяет сушить одежду в сушилке в обычном режиме.



Можете спокойно сушить одежду в сушилке / Фото Pinterest

Круг с 1 точечкой означает, что вещь можно сушить только в медленном режиме, поэтому убедитесь, что включили правильную программу.



Будьте внимательны, если видите этот значок / Фото Pinterest

Такое перечеркивания запрещает сушить одежду в специальной технике. Дайте ей высохнуть естественным способом на свежем воздухе.



Такую одежду сушите на свежем воздухе / Фото Pinterest

Отбеливатель



Эти значки разрешают или запрещают использовать отбеливатель / Фото Pinterest

На этикетке есть треугольник с буквами CI или CL – можете смело добавлять хлорированный отбеливатель во время стирки. Если же вместо букв есть перечеркивания – держите вещь подальше от хлора.

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Глажка



Перед тем, как гладить одежду, обратите внимание на эти символы / Фото Pinterest