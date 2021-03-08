Скорость изменений в мире растет бешеными темпами, а сложность профессиональных задач неустанно увеличивается. Мы слышим новые, почти фантастические слова и специальности, однако еще не совсем понимаем тот необходимый набор навыков, без которых не стать ни специалистом новой профессии, ни просто профессионалом, знать свое дело от А до Я.

В этой статье мы попытаемся спрогнозировать как же изменится ситуация на рынке труда в ближайшее время, и какие появятся профессии будущего. Ведь нас это ждет уже совсем скоро.

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Адвокат в сфере робоэтики

Адвокат робоэтики будет выступать в качестве посредника между людьми, работами и сферой искусственного интеллекта. Ведь ближайшее будущее станет эпохой роботов. Он будет устанавливать моральные и этические законы, по которым работы и люди будут работать вместе.

Эта профессия, как и другие профессии будущего, возникла не просто так. Американский инженер Александр Дитину создал модель робота, который способен причинить боль человеку намеренно. Таким образом ученый доказал, что "злой" робот существует. И в будущем человечество будет нуждаться в людях, которые смогут решать конфликты между человеком и роботом, если вдруг произойдет сбой, и искусственный интеллект выйдет из-под контроля.



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Цифровой комментатор культуры

Специалисты по данной отрасли смогут трансформировать традиционную культуру в цифровую. Также, они смогут помогать аудитории будущего понять мировое художественное наследие прошлого в максимально доступной форме. Например, виртуальные экскурсии, изображение с комментариями, истории и видеорепортажи.



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Биохакеры

Биохакеры являются уникальными представителями профессии будущего. Они решают проблемы медицинской направленности посредством написания кода. Сейчас тысячи волонтеров со всего мира уже работают над поиском способов лечения психических расстройств подбором цифрового кода, совмещением сфер программирования и медицинских исследований.



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Дизайнер виртуальной среды

Дизайнер виртуальной среды будет заниматься проектированием рабочего и учебного пространства, создавая необходимые условия для международных деловых переговоров. А также разрабатывать виртуальные музеи и галереи.

Университет Дикина в Австралии уже начал подготовку первых специалистов в сфере виртуальной реальности. Это произошло в сентябре 2016 года.



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Технический аналитик

Технические аналитики будут изучать огромное количество данных, генерируемых бытовой техникой. А также анализировать информацию о привычках владельца этой техники и совершенствовать сервис, сделав применение устройств более удобным. Аналитики техники должны уметь ставить точные вопросы и синхронизировать устройства.



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