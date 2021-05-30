Как быстро продернуть шнурок в штаны или кофту: пошаговая инструкция

В спортивной и домашней одежде по линии талии, горловины, низу брюк и рукавов часто идут кулиски со шнурками. И вот эти шнурки то и дело выдергиваются – когда мы занимаемся спортом, стираем или, скажем, ворочаемся во сне. Возвращать их назад, в кулиску, – целое дело...

Так было, пока вы не знали нашего чудесного лайфхака.

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Вам понадобятся:

Коктейльная соломинка. Степлер. Несколько секунд свободного времени.

Последовательность продергивания шнурка

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1. Подготовьте все "инструменты" для решения проблемы. Засуньте шнурок в соломинку для коктейлей на 1 – 1,5 сантиметра. Закрепите скобой степлера шнурок и соломинку. Делайте это так, чтобы скоба проколола мягкую ткань, но ни в коем случае не пластиковый конец шнурка.

Закрепите шнурок и соломинку скобой степлера / Скриншот с youtube

2. Аккуратно продвигайте соломинку со шнурком по кулиске, пока соломинка полностью не выйдет из отверстия.

Аккуратно продвигайте шнурок и соломинку / Скриншот с youtube

3. Удалите скобы и снимите соломинку со шнурка.

Осторожно уберите скобу / Скриншот с youtube

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Чтобы удержать шнурок в кулиске, завяжите на его концах узелки.

С помощью соломинки шнурок продергивается в 10 раз быстрее, чем со шпилькой.

Смотрите, как продернуть шнурок в одежду, на видео: