Как быстро продернуть шнурок в штаны или кофту: пошаговая инструкция

В спортивной и домашней одежде по линии талии, горловины, низу брюк и рукавов часто идут кулиски со шнурками. И вот эти шнурки то и дело выдергиваются – когда мы занимаемся спортом, стираем или, скажем, ворочаемся во сне. Возвращать их назад, в кулиску, – целое дело...
Так было, пока вы не знали нашего чудесного лайфхака.
Читайте также Когда жизнь подбрасывает лимоны – сделай из них коктейли с Soplica
Вам понадобятся:
- Коктейльная соломинка.
- Степлер.
- Несколько секунд свободного времени.
Последовательность продергивания шнурка
1. Подготовьте все "инструменты" для решения проблемы. Засуньте шнурок в соломинку для коктейлей на 1 – 1,5 сантиметра. Закрепите скобой степлера шнурок и соломинку. Делайте это так, чтобы скоба проколола мягкую ткань, но ни в коем случае не пластиковый конец шнурка.
Закрепите шнурок и соломинку скобой степлера / Скриншот с youtube
2. Аккуратно продвигайте соломинку со шнурком по кулиске, пока соломинка полностью не выйдет из отверстия.
Аккуратно продвигайте шнурок и соломинку / Скриншот с youtube
3. Удалите скобы и снимите соломинку со шнурка.
Осторожно уберите скобу / Скриншот с youtube
Интересно Модно и удобно: 10 оригинальных вещей из старых джинсов – впечатляющие фото
Чтобы удержать шнурок в кулиске, завяжите на его концах узелки.
С помощью соломинки шнурок продергивается в 10 раз быстрее, чем со шпилькой.
Смотрите, как продернуть шнурок в одежду, на видео: