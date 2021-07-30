Всегда быть в тренде; полезные лайфхаки для мужчин

Мужчины – это наша защита и опора, поэтому при бешеном ритме жизни у них не всегда получается быть стильными. Но иногда так хочется.

Поэтому мы подготовили несколько лайфхаков, которые помогут вам всегда быть в тренде. Поэтому поехали ...

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Носки без пары

Этой вечной проблемы можно избавиться очень просто, стоит только покупать носки одного цвета и фасона.



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Всегда начищенная обувь

Пользуйтесь оливковым маслом или кремом для рук – они не только очистят от загрязнений, но и придадут обуви красивого блеска.



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Не прогадать с размером галстука

Галстук – неотъемлемый атрибут делового и серьезного человека.

Ширина этого аксессуара должна соответствовать ширине лацканов вашего пиджака. Чем шире плечи, тем шире должны быть лацканы, а значит, и ширина галстука должна быть соответствующей.



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Устранение неприятного запаха из обуви

Если обувь плохо пахнет, поместите её в герметичный пакет и оставьте на ночь в морозилке.



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Гладить без утюга

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Повесьте рубашку на плечики и отнесите в ванную комнату, где заранее включите горячую воду, чтобы помещение наполнилось теплым паром. Такая манипуляция поможет расправить складки на рубашке.



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Правило трех пуговиц

Это правило гласит: верхнюю пуговицу можно иногда оставлять застегнутой, среднюю пуговицу нужно застегивать всегда, а нижнюю – никогда.



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Лучше перестраховаться

Чтобы ширинка не подвела в нужответственный момент, нужно взять колечко от брелка или ключей, протянуть его в молнию и зафиксировать на пуговице над ширинкой.



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Без катышек

Если на одежде появились катышки, их можно быстро устранить с помощью обычной бритвы или специальной небольшой машинки на батарейках.



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