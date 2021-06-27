Восточная экзотика на мангале: рецепт приготовления люля-кебаб
Источник:24 канал
Все мы любим вкусно поесть, особенно когда выбрались на природу. Люля-кебаб станет хорошей альтернативой шашлыку, если он уже вам надоел. Это очень вкусное, простое блюдо со странным и немного смешным названием, которое пришло к нам из арабской кухни – жареное мясо на палочке или люля-кебаб.
Поэтому мы поделимся рецептом приготовления. Поехали...
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Традиционный рецепт люля-кебаб предусматривает баранину. Но при ее отсутствии подойдут и другие виды мяса.
Люля-кебаб на мангале – ингредиенты:
0,5 килограмма говядины;
0,5 килограмма свинины;
300 граммов сала;
3 луковицы;
4 – 5 зубков чеснока;
Черный молотый перец по вкусу;
Соль по вкусу.
Готовить на мангале можно не только шашлык / Фото pixabay
Люля-кебаб на мангале – приготовление:
- Свинину, говядину и сало перемолоть через мясорубку.
- Порежьте лук и чеснок на мелкие кусочки.
- Фарш посолите, поперчите и тщательно вымесите.
- Затем фарш хорошенько отбейте в течение 15 минут.
- Накройте фарш и поместите в холодильник на 1 час.
- Из охлажденного фарша вылепите продолговатые колбаски диаметром 3 – 4 сантиметра, и посадите их на шампуры или шпажки.
- Отправьте люля-кебаб на мангал с хорошо разогретым углем. Затем переверните люля-кебаб на другую сторону, и также дождитесь появления румяной корочки.
- Обжаривайте, периодически переворачивая. В зависимости от толщины, люля-кебаб на мангале будут готовы через 5 – 7 минут.
Приятного аппетита!
Немного времени и вкусный люля-кебаб на вашем столе / Фото pixabay