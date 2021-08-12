Вкусный салат из брокколи и картофелем: как быстро приготовить блюдо из марокканской кухни

Если вы хотите порадовать родных чем-то вкусненьким, но нет желания долго возиться на кухне, – эта идея салата из брокколи вам точно понравится. С рецептом справится даже начинающий кулинар, а удачное сочетание ингредиентов приятно удивит каждого.

Диетолог Ева Шишова испытала новый рецепт, и он оказался невероятно вкусным! Речь идет о салате из брокколи и картофеля, который родом из марокканской кухни. Настоящих гурманов порадует не только гармоничное сочетание овощей, но и соус, который добавляет свежести.

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Как приготовить салат из брокколи и картофеля: быстрый рецепт

Ингредиенты:

Брокколи – 200 граммов;

Картофель – 2 – 3 штуки;

Яйцо – 2 – 3 штуки;

Укроп;

Кунжут (по желанию);

Также можно добавить лук или помидоры черри.

Для соуса:

Соус Песто – 3 чайные ложки;

Сметана – 150 миллилитров;

Соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Брокколи отварите 2 – 3 минуты, тогда разделите на соцветия. Картофель отварите до полной готовности, очистите и порежьте крупными кубиками. Отваренные яйца также нарежьте крупно. Смешайте вместе соус Песто, сметану, добавьте специи и заправьте соусом нарезанные овощи.

Приятного аппетита!

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