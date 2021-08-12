Вкусный салат из брокколи и картофелем: как быстро приготовить блюдо из марокканской кухни
Источник:инстаграм Евы Шишовой
Если вы хотите порадовать родных чем-то вкусненьким, но нет желания долго возиться на кухне, – эта идея салата из брокколи вам точно понравится. С рецептом справится даже начинающий кулинар, а удачное сочетание ингредиентов приятно удивит каждого.
Диетолог Ева Шишова испытала новый рецепт, и он оказался невероятно вкусным! Речь идет о салате из брокколи и картофеля, который родом из марокканской кухни. Настоящих гурманов порадует не только гармоничное сочетание овощей, но и соус, который добавляет свежести.
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Как приготовить салат из брокколи и картофеля: быстрый рецепт
Ингредиенты:
- Брокколи – 200 граммов;
- Картофель – 2 – 3 штуки;
- Яйцо – 2 – 3 штуки;
- Укроп;
- Кунжут (по желанию);
Также можно добавить лук или помидоры черри.
Для соуса:
- Соус Песто – 3 чайные ложки;
- Сметана – 150 миллилитров;
- Соль, перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Брокколи отварите 2 – 3 минуты, тогда разделите на соцветия.
- Картофель отварите до полной готовности, очистите и порежьте крупными кубиками.
- Отваренные яйца также нарежьте крупно.
- Смешайте вместе соус Песто, сметану, добавьте специи и заправьте соусом нарезанные овощи.
Приятного аппетита!Этот салат диетолог рекомендует подавать с рыбой . Гарнир к такому блюду не нужен .
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