Легкий десерт без выпечки: готовим вкусный апельсиновый чизкейк за 25 минут
Источник:BBC
Этот легкий вкусный чизкейк сможет приготовить даже ребенок. Всего 25 минут вашего времени и невероятный десерт готов!
Приготовьте оригинальный апельсиновый чизкейк вместо традиционного. Он точно понравится всем вашим родным и друзьям.
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Рецепт апельсинового чизкейка
Ингредиенты:
- 15 штук печенья;
- 6 столовых ложек растопленного сливочного масла;
- 400 грамм сыра или сливочного сыра;
- натертую цедру 3 апельсинов и дольки для украшения;
- 200 граммов сыра маскарпоне;
- 100 грамм сахарной пудры;
- 3 столовые ложки молока;
- 180 миллилитров сливок.
Приготовление
Положите печенье в пластиковый пакет и измельчите деревянной ложкой. Также вы можете измельчить его на терке или просто ложкой.
Положите печенье в миску и смешайте с растопленным сливочным маслом. Положите смесь в форму для выпечки. Затем с помощью ложки распределите ее равномерно, прижмите к форме, чтобы сформировать основание. Поставьте форму в холодильник для застывания. Это должно занять до 30 минут.
Уложите творог, апельсиновую цедру, маскарпоне, сахар и молоко в миску и хорошо перемешайте деревянной ложкой.
Сливки вылейте в чистую миску и взбейте до консистенции густого заварного крема. Добавьте в апельсиновую смесь и тщательно перемешайте.
Достаньте форму для чизкейка из холодильника. Вылейте начинку на бисквитное основание и равномерно распределите. Украсьте дольками апельсина и сверните в холодильник как минимум на 4 часа или на ночь.
Готовим апельсиновый чизкейк / Фото Taste of Home