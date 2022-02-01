Легкий десерт без выпечки: готовим вкусный апельсиновый чизкейк за 25 минут

Этот легкий вкусный чизкейк сможет приготовить даже ребенок. Всего 25 минут вашего времени и невероятный десерт готов!

Приготовьте оригинальный апельсиновый чизкейк вместо традиционного. Он точно понравится всем вашим родным и друзьям.

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Рецепт апельсинового чизкейка

Ингредиенты:

15 штук печенья;

6 столовых ложек растопленного сливочного масла;

400 грамм сыра или сливочного сыра;

натертую цедру 3 апельсинов и дольки для украшения;

200 граммов сыра маскарпоне;

100 грамм сахарной пудры;

3 столовые ложки молока;

180 миллилитров сливок.

Приготовление

Положите печенье в пластиковый пакет и измельчите деревянной ложкой. Также вы можете измельчить его на терке или просто ложкой.

Положите печенье в миску и смешайте с растопленным сливочным маслом. Положите смесь в форму для выпечки. Затем с помощью ложки распределите ее равномерно, прижмите к форме, чтобы сформировать основание. Поставьте форму в холодильник для застывания. Это должно занять до 30 минут.

Уложите творог, апельсиновую цедру, маскарпоне, сахар и молоко в миску и хорошо перемешайте деревянной ложкой.

Сливки вылейте в чистую миску и взбейте до консистенции густого заварного крема. Добавьте в апельсиновую смесь и тщательно перемешайте.

Достаньте форму для чизкейка из холодильника. Вылейте начинку на бисквитное основание и равномерно распределите. Украсьте дольками апельсина и сверните в холодильник как минимум на 4 часа или на ночь.



Готовим апельсиновый чизкейк / Фото Taste of Home