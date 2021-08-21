Вкусные ватрушки с творогом и нектарином: видео пошагового рецепта
21 августа 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Валерии Чепишко
Выходные – идеальное время, чтобы порадовать семью какими-то вкусностями. Почему бы не приготовить ватрушки с хрустящей корочкой?
Выпечка с сезонными фруктами – хорошая идея. Рецептом ватрушек с творогом и нектарином поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
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Ватрушки с творогом, нектарином и хрустящей корочкойКБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 1 штуку – 275/21/10/25.
Ингредиенты (на 4 штуки):
Для теста:
- Творог – 200 грамм.
- Яйцо – 1 штука.
- Кокосовое или сливочное масло – 20 грамм.
- Сахар – 30 грамм или сахарозаменитель.
- Соль – щепотка.
- Рисовая или пшеничная мука – 80 грамм.
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка.
Для начинки:
- Творог – 150 грамм.
- Яйцо – 1 штука (белок в начинку, а желток – чтобы смазать выпечку).
- Сахар – 20 грамм или сахарозаменитель.
- Нектарин – 100 грамм.
Для крошки:
- Рисовая мука – 20 грамм.
- Сливочное или кокосовое масло – 10 грамм.
- Сахар – 5 грамм или сахарозаменитель.
Выбирайте вкусный творог для выпечки / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Для теста смешиваем творог, яйцо, сахар, соль, масло и перемешиваем до однородности. Просеиваем туда муку, добавляем разрыхлитель и замешиваем мягкое тесто. Ставим в холодильник, пока будем готовить начинку и крошку.
- Для начинки смешиваем творог, яичный белок и подсластитель до однородной массы. Нектарин нарезаем кубиками.
- Для крошки соединяем рисовую муку, масло и сахар. Растираем руками в крошку. ⠀
- Делаем ватрушки: из теста формируем шарики и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху придавливаем тесто небольшим стаканом, чтобы получились бортики.
- Накалываем дно вилкой и выкладываем начинку и нектарин.
- Бортики смазываем яичным желтком и посыпаем крошкой.
- Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут – до золотистой корочки.
Пошаговый рецепт приготовления ватрушек: смотрите видео