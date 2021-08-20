Для того чтобы этого не случилось, должен быть правильный подход. Чего не стоит делать – рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

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Как не следует худеть

Не надо постоянно считать калории и взвешивать еду

Диетолог уточнила, что этот метод хорош на начальном этапе, но всю жизнь так жить нельзя. Необходимо воспринимать еду именно как еду.

Не надо худеть соревновательным методом

Человек не может повлиять на скорость похудения. Даже если два человека будут делать одно и тоже, результат будет разным. Это связано с обменом веществ, опытом похудения и другими факторами.

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Не надо худеть через чувство вины

Я толстый = некрасивый, я сорвался = я слабый, у меня не получается = у меня нет силы воли. Как негативные установки могут привести к успеху и желанию двигаться вперед, скажите?

– пояснила Альбина Комиссарова.

По словам диетолога, не бывает хорошей или плохой еды / Фото Pixabay

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Не надо худеть по идеологии "хорошие" и "плохие" продукты

Не существует хорошей или плохой пищи. Вся еда расщепляется на молекулы и в итоге выглядит одинаково. Это не означает, что нужно питаться фастфудом и сладостями, но и к еде следует относиться спокойно.

Не надо худеть временно

Многие худеют и стараются поддерживать вес. Это не совсем правильно. Если у вас есть лишний веч, следует научиться здоровому питанию и здоровому пищевому поведению. Это позволит снизить вес. Но далее нужно питаться так, как вы научились.

Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Если вы следите за моими сторис, то видели разбор шоу-передачи "Взвешенные люди", где я показывала, что конкретно там делают не так и чем это может грозить. На днях я сделаю пару разборов других передач, а пока еще раз вам напомню, что точно не надо делать:

Не надо постоянно считать калории и взвешивать еду. Да, некоторым этот метод хорошо подходит. Но только на начальном этапе. Всю жизнь вы не сможете так существовать, рано или поздно придется учиться видеть еду, как еду, а не набор калорий. Это может привести к нарушению пищевого поведения, вплоть до анорексии, булимии.

Не надо худеть соревновательным методом с кем-то или ставить себе цели "столько-то килограмм за такое-то время". Может, для вас звучит удивительно, но мы не можем как-то значимо влиять на скорость похудения. Мы можем голодать, конечно. Но и тут рано или поздно настигнет долгий эффект плато. Один человек может похудеть на 3 килограмма за месяц, другой на 7 и старались они одинаково. Просто все мы разные, обмен веществ разный и опыт снижения веса тоже. Это может привести к тому, что вполне реальные свои успехи вы будете обесценивать ради нереальных целей.

Не надо худеть через чувство вины. Я толстый = некрасивый, я сорвался = я слабый, у меня не получается = у меня нет силы воли. Как негативные установки могут привести к успеху и желанию двигаться вперед, скажите?

Не надо худеть по идеологии "хорошие" и "плохие" продукты. Такого не существует, это придумали люди, более того, у каждого степень "хорошести" разная. Это все еда, которая расщепляется на молекулы и в итоге выглядит одинаково. Конечно, это не призыв есть одни шоколадки и фастфуд, но относиться к еде спокойно и не демонизировать продукты, не бояться их, как огня.

Не надо худеть временно. Эту привычку вряд ли скоро искореним. Сейчас это выглядит так: у меня лишний вес – худею – поддерживаю. Как это должно выглядеть: у меня лишний вес – учусь здоровому питанию и здоровому пищевому поведению, вследствие этого худею – продолжаю питаться так, как научился.