Для того чтобы этого не случилось, должен быть правильный подход. Чего не стоит делать – рассказала диетолог Альбина Комиссарова.
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Как не следует худеть
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Не надо постоянно считать калории и взвешивать еду
Диетолог уточнила, что этот метод хорош на начальном этапе, но всю жизнь так жить нельзя. Необходимо воспринимать еду именно как еду.
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Не надо худеть соревновательным методом
Человек не может повлиять на скорость похудения. Даже если два человека будут делать одно и тоже, результат будет разным. Это связано с обменом веществ, опытом похудения и другими факторами.
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Не надо худеть через чувство вины
Я толстый = некрасивый, я сорвался = я слабый, у меня не получается = у меня нет силы воли. Как негативные установки могут привести к успеху и желанию двигаться вперед, скажите?
– пояснила Альбина Комиссарова.
По словам диетолога, не бывает хорошей или плохой еды / Фото Pixabay
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Не надо худеть по идеологии "хорошие" и "плохие" продукты
Не существует хорошей или плохой пищи. Вся еда расщепляется на молекулы и в итоге выглядит одинаково. Это не означает, что нужно питаться фастфудом и сладостями, но и к еде следует относиться спокойно.
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Не надо худеть временно
Многие худеют и стараются поддерживать вес. Это не совсем правильно. Если у вас есть лишний веч, следует научиться здоровому питанию и здоровому пищевому поведению. Это позволит снизить вес. Но далее нужно питаться так, как вы научились.
Текст публикации Альбины Комиссаровой:
Если вы следите за моими сторис, то видели разбор шоу-передачи "Взвешенные люди", где я показывала, что конкретно там делают не так и чем это может грозить. На днях я сделаю пару разборов других передач, а пока еще раз вам напомню, что точно не надо делать:
Не надо постоянно считать калории и взвешивать еду. Да, некоторым этот метод хорошо подходит. Но только на начальном этапе. Всю жизнь вы не сможете так существовать, рано или поздно придется учиться видеть еду, как еду, а не набор калорий. Это может привести к нарушению пищевого поведения, вплоть до анорексии, булимии.
Не надо худеть соревновательным методом с кем-то или ставить себе цели "столько-то килограмм за такое-то время". Может, для вас звучит удивительно, но мы не можем как-то значимо влиять на скорость похудения. Мы можем голодать, конечно. Но и тут рано или поздно настигнет долгий эффект плато. Один человек может похудеть на 3 килограмма за месяц, другой на 7 и старались они одинаково. Просто все мы разные, обмен веществ разный и опыт снижения веса тоже. Это может привести к тому, что вполне реальные свои успехи вы будете обесценивать ради нереальных целей.
Не надо худеть через чувство вины. Я толстый = некрасивый, я сорвался = я слабый, у меня не получается = у меня нет силы воли. Как негативные установки могут привести к успеху и желанию двигаться вперед, скажите?
Не надо худеть по идеологии "хорошие" и "плохие" продукты. Такого не существует, это придумали люди, более того, у каждого степень "хорошести" разная. Это все еда, которая расщепляется на молекулы и в итоге выглядит одинаково. Конечно, это не призыв есть одни шоколадки и фастфуд, но относиться к еде спокойно и не демонизировать продукты, не бояться их, как огня.
Не надо худеть временно. Эту привычку вряд ли скоро искореним. Сейчас это выглядит так: у меня лишний вес – худею – поддерживаю. Как это должно выглядеть: у меня лишний вес – учусь здоровому питанию и здоровому пищевому поведению, вследствие этого худею – продолжаю питаться так, как научился.