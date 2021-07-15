Запекайте скумбрию только так: 3 простых рецепта – с овощами, в фольге и рукаве

Морская рыба скумбрия богата витаминами, минералами и ненасыщенными жирными кислотами. А блюда из нее уместны как на повседневном, так и на праздничном столе.

Мягкую и нежную скумбрию готовят на гриле, в духовке и на пару. Идеи 24 рассказывают, как выбрать качественную рыбу и вкусно ее запечь.

Рекомендуем Десерты с Soplica: топ-4 рецепты, которые подарят неземное наслаждение

Как правильно выбрать скумбрию



Советы, которые помогут выбрать свежую рыбу / Фото Unsplash

Чтобы приготовить вкусную скумбрию в духовке, нужно уметь правильно ее выбирать. Рыбу лучше покупать с головой, ведь глаза и жабры является главным показателем свежести. К тому же рыба начинает гнить с головы, поэтому часто ее отрезают, чтобы это скрыть. При выборе скумбрии стоит обратить внимание на:

Глаза. В свежей рыбы они яркие и влажные, а не сухие или сморщенные.

Жабры. Жабры должны быть красными, чистыми, без налета.

Чешуя. Если плотно прилегает к телу, это означает, что рыба свежая.

Тело. Рыба должна быть мягкая, подвижная, а хвост должен падать вниз.

Запах. Если у рыбы ярко выраженный "рыбный" запах – ее лучше не покупать.

Подготовка к запеканию



Подготовьтесь к запеканию, очистите рыбу / Фото YouTube

Для запекания лучше приобрести рыбы среднего размера. Можно купить сразу выпотрошенную скумбрию, это позволит вам сэкономить время. Рекомендуем извлечь пленку черного цвета с брюшка перед приготовлением. Она может добавить горечи готовому блюду.

Скумбрию лучше готовить в слегка замороженном виде. Время приготовления рыбы от 30 минут до 1 часа, поэтому это не только полезное блюдо, но и быстрое.

Как приготовить скумбрию

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимуюи удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Существует несколько способов запекания скумбрии. Мы делимся с вами вкусными и простыми рецептами.

Скумбрия с овощами



Как приготовить вкусную рыбу с овощами / Фото Djurenko

Ингредиенты:

2 скумбрии;

1 морковь;

1 луковица;

1 сладкий перец;

соль, перец, подсолнечное масло.

Способ приготовления:

Шаг 1. Измельчите лук и перец, натрите морковь на крупной терке.

Шаг 2. Налейте масло в сковороду и обжарьте сначала лук. Добавьте морковь и сладкий перец и оставьте тушиться на несколько минут.

Шаг 3. Рыбу необходимо помыть и почистить. Добавьте специи и положите овощи внутрь скумбрии.

Шаг 4. Запекайте блюдо в рукаве при температуре 180 градусов 45 минут.

Скумбрия запеченная в фольге



Скумбрию очень удобно запекать в фольге / Фото Ukr.media

Ингредиенты:

2 скумбрии;

2 лимона;

2 луковицы;

2 помидора;

соль, перец, зелень, майонез.

Способ приготовления:

Шаг 1. Промойте и выпотрошить рыбу. Сделайте поперечные надрезы, натрите скумбрию специями и оставьте на 20 минут для маринования.

Шаг 2. За это время можно нарезать полукольцами лимон, лук и помидор и разместить продукты в надрезы, сделанные ранее. Зелень измельчите и положите внутрь тушки. Покройте сверху рыбу майонезом и оберните фольгой.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 200 градусов и оставьте там скумбрию на 20 минут. Для образования румяной корочки фольгу можно отвернуть на 3 минуты в конце приготовления.

К теме 5 вкусных начинок для пиццы: у вас всегда будут требовать добавки

Скумбрия в рукаве



Запеченную скумбрию можно подавать на стол с картофелем / Фото Pinterest

Ингредиенты:

2 скумбрии;

1 лимон;

1 луковица;

масло, соль и перец.

Способ приготовления:

Шаг 1. Подготовьте скумбрию, промойте и удалите хребет, отрежьте голову. Добавьте соли, перца и других специй. Выжмите сок лимона и сбрызните тушку.

Шаг 2. Нарежьте лимон и лук кольцами и разложите их на половинки рыбы. Соедините две части, смажьте рыбу маслом и положите в рукав для запекания.

Шаг 3. Духовку предварительно нагрейте до 180 градусов и оставьте там скумбрию на 40 минут. Готовое блюдо можно подавать вместе с картофелем жареным или отварным, можете добавить зелень и лимон.