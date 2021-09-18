Вкуснятина за 35 минут: простой рецепт йогуртового пирога

Существует немало блюд, в которые можно добавлять йогурт. В частности этот продукт часто используют для приготовления вкусных и полезных завтраков.

Идеи 24 делят с вами еще одним рецептом вкусного йогуртового пирога. Ароматную выпечку готовить легко и быстро.

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Рецепт йогуртового пирога

Этот пирог станет вашим любимым десертом. Его можно украсить летними ягодами или свежими сезонными фруктами и удивлять родных и друзей превосходным вкусом.



Украсьте пирог ягодами и сезонными фруктами / Фото Unsplash

Ингредиенты:

пол стакана миндальной муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

немного соли;

1 стакан греческого йогурта;

3 – 4 столовые ложки меда;

2 яйца;

цедра 1 лимона;

1/4 стакана оливкового масла.



Готовить пирог быстро и легко / Фото Unsplash

Способ приготовления:

Шаг 1. Смешайте в емкости миндальную муку, разрыхлитель и соль. В другую емкость вылейте йогурт, мед, масло, взбейте яйца и натрите цедру лимона. Перемешайте смесь, а затем добавьте сухие ингредиенты.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто наложите в форму для выпечки и готовьте 35 минут.

Шаг 3. После того, как пирог будет испечен, украсьте его ягодами и можно подавать на стол.

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