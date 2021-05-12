Предлагаем освежить в памяти элементарные правила, следуя которым вы всегда будете получать только самые лучшие впечатления от ежедневных семейных посиделок за вкусной и здоровой трапезой.

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Поцарапанные сковородки и кастрюли

Если антипригарное покрытие на сковородках или кастрюлях стерлось, пища начинает прилипать к поверхностям. Готовить становится сложно, а есть – невкусно. Кроме этого во время приготовления блюд части любого покрытия попадают в пищу. Эти частицы незаметны и по мнению многих ученых – опасны для здоровья.

Избавьтесь старых поцарапанных сковородок / Фото Dizainkyhni

Одноразовая пластиковая посуда

Тарелки, одноразовые контейнеры или стаканы достаточно часто занимают не одну полку в кухонных тумбах. Лучше отказаться от такой посуды, ведь она имеет в своем составе бисфенол А, который негативно влияет на здоровье.

Тарелки и чашки с трещинами и надколенными краями

Такая посуда выглядит некрасиво, а также может привести к тому, что кто-то случайно поранится.

Не храните посуду с трещинами / Фото Megatyumen

Старые губки и тряпки

Они постоянно контактируют с водой, жиром и грязью, поэтому со временем могут стать местом для появления различных бактерий. Советуем менять эти вещи каждые две недели.

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Разделочные доски

Разделочные деревянные доски нужно периодически менять. Особенно это касается деревянных изделий, ведь они могут способствовать появлению бактерий в микротрещинах, которые постоянно увлажнены.

Регулярно меняйте деревянную разделочную доску / Фото Unsplash

Старые специи

Специи имеют срок годности. Они необязательно должны гнить или покрываться плесенью. В основном такие приправы могут потерять аромат и вкус. Специи, как и чай, в основном можно хранить не более трех лет.

Растительное масло

Некоторые хозяйки хранят различные виды масла в течение длительного времени. Обязательно учитывайте срок годности, иначе любое масло станет как минимум горьким. В результате это испортит блюдо и отрицательно скажется на самочувствии.

Соблюдайте правила хранения растительного масла / Фото Rem.ninja