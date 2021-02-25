Во время собеседования большинство людей очень нервничают, поэтому слова и жесты могут негативно настроить потенциального работодателя против будущего работника. Для этого стоит заранее подготовиться к собеседованию, успокоиться и стараться избегать ошибок, которые испортят первое впечатление о вас.

Вы даже не задумывались о том, что мимика, одежда и жесты могут негативно повлиять на общение с руководителем или менеджерами по трудоустройству.

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Опоздание

Если вы опоздали на собеседование, будьте готовы к тому, что вам, вероятно, откажут и даже не выслушают вас. Пунктуальность – это главная черта любого работника. Вы заранее должны построить свой маршрут, подумать, как лучше доехать до указанного адреса и прибыть на место примерно за 15 минут до оговоренного времени.

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Одежда

В зависимости от того, на какую должность вы претендуете, вы должны одеться соответственно. Да, конечно, одежда должна быть удобной, но и достаточно сдержанной. К сожалению, многие компании до сих пор встречают своих потенциальных работников "по одежке".

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Неуклюжие манеры

Довольно часто во время собеседования люди ведут себя неуклюже из-за волнения. Однако вам нужно управлять своими эмоциями и сдерживать волнения. Это поможет избежать ложного восприятия вас, как профессионала определенной отрасли. Вы должны четко говорить, избегать чрезмерной жестикуляции и вести себя сдержанно.

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Сдержанность и скромность

Вы не заинтересуете работодателя, если будете слишком скромные и сдержанные. Будьте честны во время разговора, слегка улыбайтесь, не бойтесь задавать вопросы. Это поможет наладить контакт и разговаривать легко и непринужденно.

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Отсутствие вопросов

Перед тем, как идти на собеседование, вы должны подготовиться и продумать все возможные развития событий. Четко продумайте вопросы, которые вас интересуют. Правильно их сформулируйте и не бойтесь спрашивать на собеседовании. Так вы лучше поймете, подходит ли вам эта работа, а также покажете заинтересованность со своей стороны компанией, в которую хотите устроиться на работу.

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Четкое проявление негативных эмоций

Во время собеседования лучше избегать негативных эмоций и высказываний относительно прошлого работодателя, заработной платы или иных нюансов. Будьте сдержанны и положительные. Постоянно всем недовольных людей вряд ли возьмут на работу.

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Невежливость

Очень важно в принципе по жизни быть вежливым и тактичным, а во время собеседования это вообще может стать решающим. Советуем обязательно вежливо поздороваться, во время разговора быть вежливым, а в конце попрощаться.

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