Ваши руки будут гореть: 3 упражнения для домашней тренировки, которые заставят мышцы расти
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Не устанем вам доказывать, что результативно работать над своим телом можно и дома. Эффективность от этого не теряется, если соблюдать правильную технику. На этот раз имеем для вас несколько упражнений для мышц рук.
Так, тренер Кирилл Торос показал на видео, какие упражнения включить в свой план домашних тренировок, если хотите объемные руки, но на зал нет времени. Кроме этого, он дал несколько советов по технике их выполнения.
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Примечательно, что спортсмен сделал акцент на трицепс. И это неспроста, ведь эта мышца занимает 2/3 руки, и именно она создает массивность. Конечно, бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня не об этом.
3 упражнения для массивных рук, которые можно выполнять дома
- Отжимания на кулаках. Локти прижмите к корпусу. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.
- Упражнение "сфинкс". Руки держите параллельно друг другу, не разводя в стороны локти. На вдохе опускайтесь, касаясь локтями пола, на выдохе – поднимайтесь.
- Бриллиантовые отжимания. Руки поставьте крест-накрест, локти направьте строго в стороны. На вдохе опускайтесь, на выдохе – поднимайтесь.
Краткий гайд по тренировке
- Каждое упражнение выполняйте 12 – 14 повторений, по 3 подхода. Если можете больше, используйте утяжелители.
- Заниматься следует не более 3 раз в неделю. Помните, что мышцам нужно время для восстановления.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Как накачать большие руки На видео я показываю упражнения на трицепсы. И сразу объясню всем диванным экспертам, трицепс занимает 2/3 руки и именно он создает массивность. Бицепс тоже нужно тренировать, но сегодня разбираем трицепсы.
Каждое упражнение выполняем по 3 подхода, 12-14 повторений. Если можете больше, используйте утяжелители. Такую тренировку выполняем максимум 3 раза в неделю, мышцам нужно время на восстановление. И не забываем о разминке перед тренировкой.