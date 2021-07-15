Дома станет легче дышать: как увлажнить воздух в помещении без увлажнителя

В жаркую погоду, как и в сезон отопления, влажность воздуха в наших домах падает до опасно низких показателей. А это весьма вредно для нашего здоровья. В таких ситуациях нас выручают разнообразные увлажнители воздуха.

Выбор их в магазинах – богатейший, на любой вкус и кошелек. Впрочем, нормализовать домашний микроклимат можно и без дорогих устройств. Идеи 24 рассказывают, как смастерить увлажнитель воздуха своими руками.

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Зачем нужно увлажнять воздух



Сухой воздух вреден для здоровья / Фото Pixabay

Сухой воздух вреден для здоровья, поэтому важно поддерживать влажность в доме на нормальном уровне потому, что:

В сухом помещении пыль и частицы, содержащие вирусы, бактерии и аллергены , остаются в воздухе. В то время, как во влажном – они просто слипаются друг с другом и падают на пол.

, остаются в воздухе. В то время, как во влажном – они просто слипаются друг с другом и падают на пол. Слизистые оболочки склонны к пересыханию в сухом воздухе. Это может нарушить защитные барьеры организма, а, следовательно, увеличить вероятность инфекционных заболеваний .

. Влажный воздух приводит к нарушению оболочек вирусов, и они теряют способность к поражению клеток .

. Сухой воздух также плохо влияет на состояние кожи и волос. Кожа лица и рук шелушится, становится менее упругой. Волосы становятся ломкими, теряют блеск и электризуются.

Как измерить влажность воздуха в домашних условиях



Измерить влажность воздуха можно таким образом / Фото Pexels

Наберите в стакан воды и поставьте ее в холодильник на несколько часов, чтобы вода остыла до 3 – 5 градусов. После этого извлеките емкость с холодной жидкостью и поставьте в комнате. Определите уровень влажности.

Воздух сухой , если стенки стакана сначала запотели, а через 5 минут уже были сухими.

, если стенки стакана сначала запотели, а через 5 минут уже были сухими. В помещении средняя влажность , если поверхность емкости так и осталась запотевший.

, если поверхность емкости так и осталась запотевший. Дома высокий уровень влажности, если после 5 минут на поверхности стекла образовались ручейки воды.

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Как увлажнить воздух в комнате без увлажнителя?

Воспользуйтесь распрыскивателем



Разбрызгиватель воздуха поможет увлажнить воздух / Фото Unsplash

Для увлажнения воздуха дома воспользуйтесь разбрызгивателем, наполненным водой. Чем мельче будут капли, тем действеннее будет увлажнения. Для лучшего эффекта можно опрыскать шторы, мебель и стены, но не переусердствуйте с лишней водой.

Аквариум с рыбками

Замечательное средство борьбы с сухостью воздуха – открытый аквариум. Важно периодически чистить его и следить за качеством воды. Это имеет большое значение для здоровья рыб и их хозяев.

Комнатные растения

Когда хочется чего-то настоящего,– как раз то, что надо.



Растения способны выделять воду в среду / Фото Pexels

Повысить влажность воздуха в комнате помогут комнатные растения. Они не только насыщают атмосферу кислородом, но и способны выделять воду в окружающую среду. Регулярно поливайте, опрыскивайте и протирайте от пыли вазоны, это будет способствовать увлажнению воздуха.

Примите душ

Еще один простой способ, который не требует дополнительных затрат. После того, как вы приняли душ, оставьте дверь в ванную комнату открытой. Это позволит паре со санузла проникнуть в другие помещения. Для лучшего эффекта можно не выпускать воду из ванны, а позволить ей остыть.

Сушите одежду в комнате



Периодически сушите мокрую одежду в помещении / Фото Pinterest

Если у вас на балконе есть стойка для сушки одежды, перенесите ее домой. Регулярное развешивание в комнате выстиранного белья может быть полезным. Этот простой и эффективный способ поможет насытить воздух необходимой влагой. Но помните, всегда сушить белье дома не стоит, избыточная влажность может спровоцировать появление плесени.

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Регулярное проветривание



Регулярное проветривание спасет от сухого воздуха / Фото Wds

Если в вашем доме сухое помещение, не забывайте его проветривать. Стоит это делать 3 раза в день по 10 минут.

Прокипятите воду

А этот метод имеет две действенные разновидности. Кипячение воды поможет увлажнить сухой воздух. Налейте в кастрюлю воды и доведите ее до кипения, а потом поставьте в центре комнаты. Вода будет испаряться, пока не остынет. Или же вы можете не выключать огонь, а оставить воду кипеть. В этом случае увлажнения будет более длительным и эффективным. Добавьте в воду несколько капель эфирного масла и получите еще и прекрасный ароматизатор для дома. Но оставлять такой импровизированный увлажнитель без присмотра нельзя.

Влажная уборка



Периодически проводите влажную уборку / Фото Pexels

Влажная уборка также поможет увлажнить воздух и держать дом в чистоте. Летом в жаркую погоду можно мыть пол и протирать поверхности чаще. Это обеспечит дополнительное увлажнение с помощью испарения воды.