Вы привыкли оставлять мокрые вещи в помещении на специальной стойке? Мы спешим вас убедить, почему это делать не стоит.

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Почему не стоит сушить бельё в помещении

Влажность

Мокрое бельё может повышать влажность в помещении до 30%. Это приведет к созданию идеальной среды для размножения токсичных грибов, которые способны выделять споры. Такие микробы могут вызвать аллергическую реакцию у людей.



Высокая влажность провоцирует появление плесени / Фото Pinterest

Грибы и споры

Грибы и споры размножаются во влажной среде, и обычно их невозможно увидеть невооруженным глазом. Поэтому, если вы внезапно почувствовали сильную аллергическую реакцию, причиной этого может быть мокрая одежда дома. К тому же у людей, больных астмой, есть большая чувствительность к грибам и спорам , что может спровоцировать обострение симптомов заболевания. Эти бактерии также способны негативно влиять на кожу.

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Аллергическая реакция



Если у вас есть признаки аллергии, не стоит сушить одежду дома / Фото Pinterest

Плесень и споры в доме могут вызвать очень сильную аллергическую реакцию. Хотя сначала обычный насморк не кажется таким вредным, но в будущем могут появиться и другие симптомы, например:

кашель,

чихание;

сыпь;

головная боль;

усталость;

раздражение соединительной ткани;

астма.

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