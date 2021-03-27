Есть умники, которым удается найти выход там, где его, казалось бы, не могло быть. Мысля нестандартно, они легко обращают себе на пользу любые законы.

Эта подборка – о "лайфхакерах", которые играли с фемидой по правилам – и оказались в выигрыше!

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Необлагаемые плавучие дома в Сиэтле

В свое время город Сиэтл заполонили плавучие дома. Ведь по закону движимое имущество, такое как лодки, плоты и другой водный транспорт, налогом не облагается, а значит, можно построить дом на воде и ничего не платить за него государству. Через некоторое время эти дома приравняли к обычным зданиям.



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Австралийское княжество из 30 человек

Австралийский фермер Леонард Кэсл вырастил очень большой урожай пшеницы. Но повышать объемы легальной реализации зерна правительство не собиралось и даже наоборот угрожало отобрать "избыточные" земли. Поэтому Леонард попытался выйти из состава Австралии и объявить свою землю самостоятельной страной.

Его поддержали еще несколько семей с Провинции Хатт-Ривер. Они образовали княжество с собственной валютой, символикой и правителем. Таким образом, в 1972 году провинция перестала платить налоги, и по сей день в самостоятельном государстве проживают 30 человек.



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Прогалина в системе кредитных карт CitiBank

У CitiBank есть кредитная карта, которая позволяет возвращать 5% от покупок на счет телефона операторов Airtel, BSNL, Vodafone. Airtel запустила свой электронный кошелек, который можно пополнять с помощью кредитной карты, интернет-банкинга и использовать эти деньги при покупках в Интернете.

Но оказывается 4-значный номер у компаний Airtel и CitiBank одинаков, поэтому процент от операций с карточкой банка можно переводить на кошелек телефонного оператора, а затем снова отправлять его на счет карты.



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В отпуск за счет производителя пудинга

В 1999 году инженер из Калифорнии Дэвид Филлипс наткнулся на совместную рекламную акцию производителя десертов и новых авиалиний. Условия акции предполагали, что за каждые 10 промокодов с пачки пудинга покупатель получит 1000 миль, которые он может в любое время потратить, пользуясь услугами той самой авиакомпании.

Дэвид Филлипс все просчитал и купил 12150 пачек пудинга. Это дало ему возможность накопить столько миль, которые в денежном эквиваленте составили 25 тысяч долларов. В результате семья Филлипса три года летала бесплатно.



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Наемный труд программистов из Китая

Отдел безопасности одной американской компании однажды обнаружил, что один из сотрудников тратит слишком много интернет-трафика на поиск видео, которе не входило в сферу интересов компании.

Оказалось, что сорокалетний специалист по программному обеспечению просто делегировал всю свою работу на аутсорс специалистам из Китая.



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Год VIP-сервиса бесплатно

Квонг Иф купил билет в бизнес-класс на самолет China Eastern Airlines, каждый раз его переносил, продолжая таким образом свое "членство" в VIP-клубе аэропорта Юшу Ксиань. Ведь сервис аэропорта для клиентов бизнес-класса предлагал целый спектр услуг, стоимость которых была уже учтена в билете.

Поэтому Квонг Иф ежедневно проходил регистрацию, обедал по высшему разряду, а потом, перенося свой вылет на следующий день, успешно возвращался домой. Это повторялось каждый день в течение целого года.



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