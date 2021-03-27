6 человек, которые обманули систему, чтобы жить лучше
Есть умники, которым удается найти выход там, где его, казалось бы, не могло быть. Мысля нестандартно, они легко обращают себе на пользу любые законы.
Источник:Dyvosvit
Эта подборка – о "лайфхакерах", которые играли с фемидой по правилам – и оказались в выигрыше!
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Необлагаемые плавучие дома в Сиэтле
В свое время город Сиэтл заполонили плавучие дома. Ведь по закону движимое имущество, такое как лодки, плоты и другой водный транспорт, налогом не облагается, а значит, можно построить дом на воде и ничего не платить за него государству. Через некоторое время эти дома приравняли к обычным зданиям.
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Австралийское княжество из 30 человек
Австралийский фермер Леонард Кэсл вырастил очень большой урожай пшеницы. Но повышать объемы легальной реализации зерна правительство не собиралось и даже наоборот угрожало отобрать "избыточные" земли. Поэтому Леонард попытался выйти из состава Австралии и объявить свою землю самостоятельной страной.
Его поддержали еще несколько семей с Провинции Хатт-Ривер. Они образовали княжество с собственной валютой, символикой и правителем. Таким образом, в 1972 году провинция перестала платить налоги, и по сей день в самостоятельном государстве проживают 30 человек.
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Прогалина в системе кредитных карт CitiBank
У CitiBank есть кредитная карта, которая позволяет возвращать 5% от покупок на счет телефона операторов Airtel, BSNL, Vodafone. Airtel запустила свой электронный кошелек, который можно пополнять с помощью кредитной карты, интернет-банкинга и использовать эти деньги при покупках в Интернете.
Но оказывается 4-значный номер у компаний Airtel и CitiBank одинаков, поэтому процент от операций с карточкой банка можно переводить на кошелек телефонного оператора, а затем снова отправлять его на счет карты.
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В отпуск за счет производителя пудинга
В 1999 году инженер из Калифорнии Дэвид Филлипс наткнулся на совместную рекламную акцию производителя десертов и новых авиалиний. Условия акции предполагали, что за каждые 10 промокодов с пачки пудинга покупатель получит 1000 миль, которые он может в любое время потратить, пользуясь услугами той самой авиакомпании.
Дэвид Филлипс все просчитал и купил 12150 пачек пудинга. Это дало ему возможность накопить столько миль, которые в денежном эквиваленте составили 25 тысяч долларов. В результате семья Филлипса три года летала бесплатно.
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Наемный труд программистов из Китая
Отдел безопасности одной американской компании однажды обнаружил, что один из сотрудников тратит слишком много интернет-трафика на поиск видео, которе не входило в сферу интересов компании.
Оказалось, что сорокалетний специалист по программному обеспечению просто делегировал всю свою работу на аутсорс специалистам из Китая.
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Год VIP-сервиса бесплатно
Квонг Иф купил билет в бизнес-класс на самолет China Eastern Airlines, каждый раз его переносил, продолжая таким образом свое "членство" в VIP-клубе аэропорта Юшу Ксиань. Ведь сервис аэропорта для клиентов бизнес-класса предлагал целый спектр услуг, стоимость которых была уже учтена в билете.
Поэтому Квонг Иф ежедневно проходил регистрацию, обедал по высшему разряду, а потом, перенося свой вылет на следующий день, успешно возвращался домой. Это повторялось каждый день в течение целого года.
Фото pixabay
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