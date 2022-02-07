Упражнения на пресс для тех, кто не любит скручивание: 3 альтернативных способа накачать кубики
Источник:инстаграм Кирилла Тороса
Упражнений на прессе много не бывает. Мы уже рассказывали, как работать над мышцами живота без скручиваний. Ловите еще один сет по схожей технике.
Иногда традиционные скручивания на пресс надоедают, а бывает, что они и вовсе противопоказаны тем, кто испытывает проблемы со спиной или поясницей. Кроме этого, любые мышцы нужно постоянно "удивлять", разнообразя тренировки – так результат будет заметен гораздо быстрее. Словом, кубики также можно накачать разными способами.
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Тренер Кирилл Торос показал огненную подборку упражнений на пресс без скручиваний.Пропустили премьеру долгожданного фильма или сериала? Не огорчайтесь, ведь на OLL.TV можно найти все главные новинки кино. Регистрируйтесь на онлайн-платформе и легально смотрите любимые ленты в хорошем качестве.
3 необычных упражнения на пресс в домашних условиях
- Вам понадобится простая тряпка или полотенце. Поставьте пятки на ткань, поднимите таз с пола, на выдохе таз отведите назад, а ноги подтягивайте мышцами живота, на вдохе – в исходное положение.
- Станьте в планку, на выдохе отведите таз вверх, на вдохе – в исходное положение. При выполнении упражнения держите пресс в напряжении.
- Продолжайте стоять в планке, но теперь на выдохе подтяните колени к животу, на вдохе – в исходное положение.
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Текст публикации Кирилла Тороса:
Пресс без скручиваний!