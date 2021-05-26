8 самых удивительных мест на планете, в существование которых трудно поверить

Наша планета богата уникальными объектами. Некоторые из них создала сама природа, а к каким-то приложил руку человек, руководствуясь порой весьма странными представлениями о целесообразности и уместности. Как бы то ни было, любопытные туристы со всего мира съезжаются сюда, чтобы поглазеть на эти шедевры природы и урбанизации.

В нашей подборке – удивительные места, дороги, дома и даже географические названия (да-да, они также привлекают туристов)... Проверьте, знали ли о них вы.

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1. Розовое озеро

Это уникальное озеро находится в Австралии и называется Хильер. Имеет уникальный яркий розовый цвет, по одной из версий, благодаря результату жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий. Хотя ученые до сих пор не дошли к единому выводу относительно окраски водоема.

Озеро Хильер в Австралии / Фото Special.aviata

2. Самая узкая улица в мире

Самой узкой улицей в мире считается Шпройерхофштрасе, что в Германии. Шириной она от 31 до 50 сантиметров.

Самая узкая улица в мире находится в Германии / Фото Facts

3. "Худой" дом

В Бостоне есть дом, который называют «худым» из-за его малых размеров. Так, длина здания составляет 3,16 метра.

Уникальный дом в Бостоне / Фото Pinterest

4. Бюстгальтеровый забор

Хорошая компания и коктейль из Zubrowka – идеальное сочетание для удачно проведенного времени.

На заборе в Кардрона впервые бюстгальтеры появились еще в 1999 году. Тогда путешественники так пошутили и оставили свое белье на видном месте. С каждым годом ассортимент бюстгальтеров увеличивался. Впоследствии место стали посещать туристы.

Особый забор в Новой Зеландии / Фото 123rf

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5. Шоссе сквозь 16-этажное офисное здание

Шоссе пролегает в буквальном смысле сквозь Gate Tower Building в японском городе Осака.

Шоссе, которое проходит через здание / Фото Timeline

6. Улица, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как самая крутая в мире

Находится в Новой Зеландии и имеет угол наклона 40 градусов. Благодаря этой особенности на улице проводится много соревнований и массовых мероприятий.

Улица в Новой Зеландии / Фото Myplanet

7. Маленький поселок с очень длинным названием

Небольшой поселок в Уэльсе стал известен благодаря уникальному названию, которое в 1860-х годах придумал ему здешний портной, чтобы привлечь внимание туристов.

Впечатляющее название поселка / Фото Pinterest

8. Дом с железной дорогой

Девятнадцатиэтажный дом, сквозь который проносятся поезда, находится в городе Чунцин, что в Китае. Жители квартир уверяют, что практически не слышат грохота поездов. Иногда он напоминает шум стиральной машинки.

Дом с железной дорогой / Фото Alaraby