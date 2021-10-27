Как уничтожить неприятный запах в холодильнике: бытовой лайфхак, взорвавший сеть

Все мы стараемся поддерживать холодильник в чистоте, ведь никому не хотелось бы хранить продукты в ненадлежащих условиях. Однако неприятный запах может появиться даже в самом чистом холодильнике. Как от него избавиться, читайте дальше на Идее 24!

Как бы там ни было, но в замкнутом пространстве посторонние запахи образуются особенно быстро. Они циркулируют между полками холодильника и глубоко проникают в резиновые детали. Поэтому даже регулярной поверхностной уборки иногда бывает недостаточно.

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Австралийская блоггер Каролина Макколи рассекретила крутой лайфхак, который поможет вам идеально отчистить холодильник и "убить" неприятный запах.

Как убрать запах из холодильника раз и навсегда

Смешайте стакан воды с четвертью стакана обычного уксуса и добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта. Полученным раствором хорошо протрите все поверхности холодильника и полки. Тогда вытрите все сухой тряпкой.

Перед мытьем холодильника достаньте из него все продукты, полки и съемные ящики.Такие простые манипуляции помогут легко избавиться от грязи и придать приятный аромат, который не будет перебивать запах продуктов.

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