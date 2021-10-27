Как уничтожить неприятный запах в холодильнике: бытовой лайфхак, взорвавший сеть
Источник:инстаграм Chantel Mila
Все мы стараемся поддерживать холодильник в чистоте, ведь никому не хотелось бы хранить продукты в ненадлежащих условиях. Однако неприятный запах может появиться даже в самом чистом холодильнике. Как от него избавиться, читайте дальше на Идее 24!
Как бы там ни было, но в замкнутом пространстве посторонние запахи образуются особенно быстро. Они циркулируют между полками холодильника и глубоко проникают в резиновые детали. Поэтому даже регулярной поверхностной уборки иногда бывает недостаточно.
И еще: Как отстирать кухонные полотенца в микроволновке: этот лайфхак займет у вас считанные минуты
Австралийская блоггер Каролина Макколи рассекретила крутой лайфхак, который поможет вам идеально отчистить холодильник и "убить" неприятный запах.Перед мытьем холодильника достаньте из него все продукты, полки и съемные ящики.
Как убрать запах из холодильника раз и навсегда
- Смешайте стакан воды с четвертью стакана обычного уксуса и добавьте 2 чайные ложки ванильного экстракта.
- Полученным раствором хорошо протрите все поверхности холодильника и полки.
- Тогда вытрите все сухой тряпкой.
Читайте также Эти 3 способа помогут сохранить авокадо подольше свежим