Как укрепить мышцы после 40: шесть действенных советов

Здоровый образ жизни сегодня в моде, и этот тренд стараются соблюдать все. Безусловно, тренироваться полезно всем, но с возрастом к своему телу необходимо относиться с большим вниманием. Рассказываем, как сохранить хорошую форму после 40.

Как пишет нутрициолог Надежда Андреева, после 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не поддерживаем ее в тонусе. Тренировки важны для нашего здоровья и молодости.

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Нагрузки, которые следует выбирать после 35, а особенно после 45

Двигайтесь, чтобы предотвратить избыточное образование фасции и поддерживать гибкость: делайте растяжки, занимайтесь любым видом гимнастики, разминайте суставы.

Подберите такой комплекс упражнений, который будет правильно поддерживать мышечную массу. Упражнения можно выполнять как с собственным весом, так и с дополнительным.

Очень эффективны статические нагрузки: планка, приседания плие, упражнение "стульчик" у стены. Такие упражнения отлично поддерживают тонус мышц.

Добавьте в свой план тренировок интервальные нагрузки, если вы чувствуете себя полные сил и энергии. Интервальный принцип нагрузки способствует жиросжиганию и активизирует метаболизм.

Плавайте. Во время этой активности работают мышцы всего тела, при этом нет нагрузки на суставы.

Полезно заниматься ходьбой с низким и средним темпом когда вы спокойно можете общаться, без одышки. Такая активность поддерживает здоровье суставов.

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Каким спортом заниматься после 40 / Фото unsplash

Текст публикации Надежды Андреевой:

Я не помню момента в своей жизни, когда я не занималась какой-либо активности больше, чем два дня. Примерно с 9 лет я всегда осознанно двигалась: будь это каратэ, теннис, плавание, аэробика, бег.

Во время института мне казалось, что самое важное – это много кардио или какие-то танцевальные или боксерские классы, чему я и уделяла 1-2 часа в день.

Что я только не делала на эллипсе: готовилась ко всем экзаменам, делала домашние задания, писала свои первые посты для блога и практически полностью написала свою книгу "Счастливый животик". После того как я активно занялась своим гормональным здоровьем и мы с мужем начали много путешествовать, эллипс стал часто недоступен.

В то время я поняла, что кардио, особенно на пустой желудок с утра, не лучший рецепт оптимальной гормонального равновесия для женщины. Кардио на тренажерах из моей жизни ушло и на его смену пришли кардио и силовые нагрузки и занятия с весом тела. Главное, заниматься можно было, где удобно и необходимости идти в спортзал больше не было.

Что я заметила:

вес не прибавлялся;

процент жира тоже не увеличился;

мышцы стали сильнее;

энергии появилось больше;

аппетит стал немного меньше.

Меня это заставило понять одну интересную вещь: если мы неправильно занимаемся, это повышает гормоны голода, снижает уровень насыщения, и мы заставляем тело работать дважды. Первый раз, выплескивая кучу энергии на кардио нагрузки и вдруг, чтобы переварить кучу еды, потому что мы постоянно голодны. В последние лет 5 я больше использую силовые нагрузки, много статики, гимнастику, йогу и много долгих прогулок.

После 30 мы начинаем терять мышечную массу, если сознательно не занимаемся их поддержкой. Нагрузка на мышцы важно для нашего здоровья, тонуса, молодости и, самое важное для женщин, для поддержания гормонального баланса.