Учимся правильно варить макароны: пошаговая инструкция

Макароны – изделия из высушенного теста, которые являются одними из самых популярных и любимых для многих! Этот гарнир пользуется огромной популярностью. Макароны не только вкусны, но и быстрые в приготовлении. Для того чтобы их приготовить правильно, нужно учесть несколько моментов.

Как правильно варить макароны, сколько времени и что делать, чтобы они не слипались – все это мы вам расскажем. Итак, быстренько готовить ...

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Количество воды

Воды должно быть не менее литра на каждые 100 граммов макарон. Если варите пачку – приготовьте большую кастрюлю. Очень большую, потому что воды в кастрюле должно быть 2/3.



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Качество воды

Необходимое условие – качественная вода. Макароны впитывают воду, а хлорированный или железный привкус это неаппетитно.



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Сорт макарон

Не все макароны одинаковы. Главное, на что нужно обратить внимание при покупке – сорт пшеницы. Качественные макароны – только из пшеницы твердых сортов.



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Когда бросать

Бросают макароны в кипящую воду. Кипящая вода – та, которая бьет ключом, а не только начинает шипеть.



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Когда солить

Солить следует до того, как вода закипит. И ни в коем случае – после того, как забросили в нее макароны. На литр воды – 10 граммов соли (чайная ложка с горкой).



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Что с крышкой

Секрет хорошего настроения достаточно прост! Нужно только пригласить лучших друзей, взять, тоник, лед и вместе замиксовать хорошее настроение.

После того как забросили макароны в кипящую соленую воду, закройте кастрюлю крышкой, чтобы как можно скорее возобновить процесс кипения. Как только закипят – крышку сняли, перемешали и пусть варятся на среднем огне.



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Мешать или нет

За все время варки можно перемешать от силы раза три. Не стойте у кастрюли сторожем.



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Маслом не испортишь

При варке можно добавить одну-две столовые ложки растительного масла. В тех же профилактических целях – чтобы макароны не слипались.



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Время варки

Чтобы получить вкусные макароны, варите их на 1 – 3 минуты меньше, чем указано на упаковке. Готовые макароны будут внешне упругие, а в середине жесткие.



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Просто слить воду

Просто откиньте на дуршлаг и верните обратно в кастрюлю. Можно добавить немного оливкового или любого другого растительного масла. Или сразу соус.



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