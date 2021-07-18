Уберегите детей от бактерий: как правильно стирать мягкие игрушки

Дети обожают мягкие игрушки. Многие даже берут их с собой в постель. Но плюшевые медведи и другие звери могут переносить на себе много пыли и бактерий.

Чтобы уберечь своего ребенка от вредных микробов, нужно периодически стирать игрушки. Существует два вида очистки: сухая и влажная. Как их проводить и какая лучше, делимся в нашем материале.

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Как правильно стирать игрушки

Сухая очистка

Сухая обработка игрушек не требует многих усилий. Ее можно проводить с помощью пылесоса и продукта, который вы точно найдете дома.

Сода



Сухую очистку можно провести с помощью соды / Фото Pinterest

Поместите игрушку в пакет и насыпьте сверху пол стакана соды. Крепко завяжите его, и трясите 3 – 5 минут. После этого достаньте игрушку из пакета, и сметите остатки соды вместе с пылью.

Вместо соды можно использовать крахмал.

Пылесос

Пылесос тоже поможет вам очистить игрушки от пыли. Подберите специальную насадку и уменьшите мощность, чтобы не повредить мелкие детали.

Влажная очистка

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Для влажной обработки рекомендуем использовать пену из детского мыла.

Игрушки из шерсти

Чтобы очистить игрушки с шерсти, намыльте мочалку мылом и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Осторожно протрите войлочную игрушку, особое внимание уделите загрязненным местам. После этого смойте остатки средства с помощью влажной ткани и дайте игрушке высохнуть на свежем воздухе.

Игрушки с мелкими деталями или наполненные шариками



Как правильно стирать игрушки с шариковым наполнением / Фото Cleanipedia

Для игрушек с приклеенными мелкими деталями или шариковым наполнением требуется специальная очистка. Наберите в емкость воды, добавьте детский шампунь и хорошо перемешайте. Зачерпните немного пены мочалкой, нанесите на игрушку и хорошо потрите. Остатки моющего средства можно смыть с помощью мокрой ткани или махрового полотенца.

Стирка

Если же игрушки очень загрязненные и вы хотите полноценно их почистить, вам поможет ручная или машинная стирка. Рассказываем, как правильно их проводить.

Стирка вручную



Мягкие игрушки лучше стирать вручную, чтобы не повредить их / Фото Pinterest

Ручная стирка прекрасно подойдет для небольших по размеру игрушек. Наберите в емкость теплую воду, поместите туда принадлежности, натрите их детским средством и оставьте на 10 минут. Для сильных загрязнений используйте щетку. После очистки хорошо промойте игрушки в воде. Если на них нет мелких деталей, можете выкрутить лишнюю жидкость, или же разложите полотенце и дайте ей стечь самостоятельно.

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Машинная стирка



Механическая стирка очень жесткая / Фото Pinterest

С механической стиркой нужно быть очень осторожным, ведь она обычно жестче и может повредить ваши игрушки. Перед очисткой внимательно прочитайте инструкцию на ярлыке и эти советы.