Уберегите детей от бактерий: как правильно стирать мягкие игрушки
Источник:24 канал
Дети обожают мягкие игрушки. Многие даже берут их с собой в постель. Но плюшевые медведи и другие звери могут переносить на себе много пыли и бактерий.
Чтобы уберечь своего ребенка от вредных микробов, нужно периодически стирать игрушки. Существует два вида очистки: сухая и влажная. Как их проводить и какая лучше, делимся в нашем материале.
Рекомендуем Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров
Как правильно стирать игрушки
Сухая очистка
Сухая обработка игрушек не требует многих усилий. Ее можно проводить с помощью пылесоса и продукта, который вы точно найдете дома.
Сода
Сухую очистку можно провести с помощью соды / Фото Pinterest
Поместите игрушку в пакет и насыпьте сверху пол стакана соды. Крепко завяжите его, и трясите 3 – 5 минут. После этого достаньте игрушку из пакета, и сметите остатки соды вместе с пылью.
Вместо соды можно использовать крахмал.
Пылесос
Пылесос тоже поможет вам очистить игрушки от пыли. Подберите специальную насадку и уменьшите мощность, чтобы не повредить мелкие детали.Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.
Влажная очистка
Для влажной обработки рекомендуем использовать пену из детского мыла.
Игрушки из шерсти
Чтобы очистить игрушки с шерсти, намыльте мочалку мылом и хорошо отожмите лишнюю жидкость. Осторожно протрите войлочную игрушку, особое внимание уделите загрязненным местам. После этого смойте остатки средства с помощью влажной ткани и дайте игрушке высохнуть на свежем воздухе.
Игрушки с мелкими деталями или наполненные шариками
Как правильно стирать игрушки с шариковым наполнением / Фото Cleanipedia
Для игрушек с приклеенными мелкими деталями или шариковым наполнением требуется специальная очистка. Наберите в емкость воды, добавьте детский шампунь и хорошо перемешайте. Зачерпните немного пены мочалкой, нанесите на игрушку и хорошо потрите. Остатки моющего средства можно смыть с помощью мокрой ткани или махрового полотенца.
Стирка
Если же игрушки очень загрязненные и вы хотите полноценно их почистить, вам поможет ручная или машинная стирка. Рассказываем, как правильно их проводить.
Стирка вручную
Мягкие игрушки лучше стирать вручную, чтобы не повредить их / Фото Pinterest
Ручная стирка прекрасно подойдет для небольших по размеру игрушек. Наберите в емкость теплую воду, поместите туда принадлежности, натрите их детским средством и оставьте на 10 минут. Для сильных загрязнений используйте щетку. После очистки хорошо промойте игрушки в воде. Если на них нет мелких деталей, можете выкрутить лишнюю жидкость, или же разложите полотенце и дайте ей стечь самостоятельно.
К теме Чистота надолго: как легко и быстро отбелить кухонные полотенца
Машинная стирка
Механическая стирка очень жесткая / Фото Pinterest
С механической стиркой нужно быть очень осторожным, ведь она обычно жестче и может повредить ваши игрушки. Перед очисткой внимательно прочитайте инструкцию на ярлыке и эти советы.
- Стирать изделия с шариковыми наполнителями в стиральных машинках категорически запрещено. Ткань может разорваться и содержание испортит машинку.
- Музыкальные игрушки, которые имеют встроенные механизмы, тоже нельзя мочить. Перед стиркой аккуратно распорите их, вытяните детали и скрепите ткань нитью. После очистки вставляем механизм назад и аккуратно зашиваем.
- Если на игрушках есть жирные пятна, их нужно предварительно обработать моющим средством для посуды или медицинским спиртом.
- Перед стиркой поместите детские принадлежности в специальные мешочки, так вы убережете игрушку и стиральную машинку.
- Стирать мягкие игрушки можно только детскими моющими средствами, используя деликатный режим.
- Устанавливаем режим без отжима. Он может деформировать игрушки, поэтому после окончания стирки их нужно извлечь из машины и оставить стекать.